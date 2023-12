– Mikor kezdett foglalkozni a sporttal?

– Általános iskola első osztályban „kezdődött a sportkarrierem", szertornáztam hat-hét évig. Azonban kiderült, hogy nem a legjobb a testalkatom ahhoz a sporthoz, így váltottam, atletizálni kezdtem. Amikor Szolnokra kerültem gimnáziumba, ott folytattam a MÁV SE színeiben. Azonban közbeszólt a covid, 2020 végén megbetegedtem, márciusig nem voltam teljesen rendben. Elmaradtak az edzések, s úgy éreztem, már nem tudtam volna visszahozni a korábbi szintet, ezért abbahagytam. Ekkor kezdtem el gondolkodni, hogy mi lehet az a sport, amit tizenhét évesen is el lehet kezdeni és eredményeket is lehet benne elérni. Anyukám „mutatta meg" a testépítést, ami felkeltette az érdeklődésemet. Felkerestük a túrkevei naturál világbajnok testépítőt, Kiss Pétert, aki megismertetett a sportággal, s vele kezdtem el 2021 szeptemberében a konditermi edzéseket.

– Az edzéseken túl itt nagyon kell figyelni a táplálkozásra. Mennyire volt ez nagy változás?

– Korábban nem volt tudatos a táplálkozásom, az edző tanította meg, hogyan kell kiszámolni a megfelelő mennyiségeket. Előtte mindenevő voltam, a tipikus magyar ételeket is nagyon szerettem. A trénerem mutatta meg, hogy mi a tiszta táplálkozás lényege. Minél kevesebb feldolgozott táplálékot kell magunkhoz venni. Ezt a táplálkozásformát édesanyám is bevezette odahaza. Eleinte heti négyszer edzettem, megfigyeltem, hogy a testemnek, izomzatomnak mi hoz fejlődést. Persze ez mindenkinél más és egyedi, ebben tud segíteni az edző, de nagyon személyre szabott.

A túrkevei sportoló kiváló eredményekkel büszkélkedhet

Forrás: Beküldött fotó

– Az étkezésben mi volt a legnagyobb változás? Nehéz volt megszokni?

– A versenydiéta nagyon szigorú, de az alap életmódban igazából nem hiányzik semmi az étkezésemből. Nem egyik napról a másikra hagytam el bizonyos ételfajtákat, hanem fokozatosan, így nem volt annyira vészes. Persze azért voltak és néha vannak sírások. S olyan is előfordul, hogy megdöbbentően gyorsan „összejön" az a kevés zsírmennyiség, amit el lehet fogyasztani. Először furcsa volt a számolgatás, ma már teljesen természetes. Ha versenyre készülünk, akkor valahogy nem az van fókuszban, hogy mit lehet megenni és mit nem. Amikor nincs verseny, akkor nem volt annyira kötött az étrendem, sosem sanyargatom magam.

– Milyen eredményeket ért el eddig és mik a további tervei?

– Az első szezonban három versenyen indultam. Hozzáteszem: csak naturál versenyeken indulok és a jövőben is így teszek. Szóval ezek különböző szövetségek megméretései voltak, az egyiken a junior kategóriát sikerült megnyernem, a többiben a top hatban végeztem. Ezek viszonylag rövid felkészüléssel sikerültek. Most is három versenyen indultam, mindegyiken a top háromban végeztem, szereztem első helyet is. Most egy hosszabb felkészülést tervezek, tavasszal nem szerettem volna versenyezni és szeretnék egy szabad nyarat. Jelen állás szerint 2025-ben lesz a következő megméretés.

Réka keményen dolgozik a további eredményekért

Forrás: Beküldött fotó

– A látható jeleken túl milyen egyéb hatása van a sportágnak?

– Azt vettem észre magamon, hogy magabiztosabb lettem. Személyiségfejlesztés is ez számomra. És öröm, hiszen megfogalmazhatatlan, hogy milyen érzés színpadon állni, közben mosolyogni megmutatni a munka eredményét. Leírhatatlan érzés, számomra függőséget okoz, jó függőséget.

– S mik a visszajelzések, mit mondanak az ismerősök, esetleg ismeretlenek?

– Az emberek sokszor csak azt látják, hogy csillogó bikiniben állunk a színpadon, a mögötte lévő munkát nem és sokszor nincs is annyira jó véleményük a testépítésről. Azt is megkapom olykor, hogy ez egészségtelen, nem jó a szervezetnek. Viszont kaptam már olyan visszajelzést, hogy igenis motiválhatom az embereket a tudatosságra és az önmegvalósításra.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.