– A magas árak miatt sajnos az a tapasztalatunk, hogy egyre kevesebben fogadnak örökbe – mondta Keskenyné Dobos Krisztina, a Szolnok Városi Állatotthon telepvezetője. – Így az utóbbi időben az a jellemző telepünkön, hogy ha sikerül is örökbe adni egy állatot, azonnal jön a helyére egy másik – magyarázta a szakember, aki arról is beszélt, hogy szerencsére karácsony előtt is számos adományt kapott a menhely, amiért nagyon hálásak.

Mint ahogy azoknak az önkénteseknek is, akik már a reggeli etetés idején is felveszik a munkát, alig várva a pillanatot, hogy jutalomfalattal és finomságokkal ajándékozzák meg négylábúakat.