– A pozsonyi orvosi egyetem ápolástan és gazdaságtan szakán végezem, majd házasság révén kerültem Szolnokra – mesélte Herédi-Molnár Marcella coach, aki ízes beszédével azonnal az ember szívébe lopja magát.

– Később saját bőrömön megtapasztalhattam a házasság örömét és egyúttal a válás szomorúságát is. Majd a vállalati szférában egyre többet találkoztam a vitakultúrával, így vitarendezést kezdtem tanulni a Metropolitan egyetemen. Ezt követően a konzulensem azt javasolta, hogy foglalkozzak coachinggal. E mondat hallatán olyan furcsa arcot vághattam, hogy a konzulensem újra elismételte. Mire én rávágtam, hogy értettem, csak hogy akkoriban még azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák. A válást követően idővel aktuálissá vált számomra a szerelmi kérdés, aminek hatására az az ötletem támadt, hogy miért ne foglalkozhaték olyan emberekkel, akik rég nem randevúztak, vagy épp egy válást követően nehezen nyitnak egy új szerelem felé – magyarázta tovább a beszélgetés során Marcella.

– Biztos sokak számára ismerős a Kavarás című film, amikor Adam Sandler és Drew Berrymore csak ülnek egymással szemben és látszik az arcukon, hogy fogalmuk sincs mit kezdjenek a randi helyzettel. Valljuk be, hogy bátorság kell ahhoz, hogy leüljünk egy vadidegen emberrel beszélgtni és beengedjük őt a szívünkbe.

A hozzáértő több kurzusból álló előadássorozatot tartott a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézményben.

– Az emberek egyik központi lételeme a párkapcsolat és a szerelem – magyarázta tovább a párkapcsolati coach.

– Valljuk be, hogy ha otthon minden rendben van, akkor a saját kis világunkban is ugyanez várható. A coachingok során két fő kérdéssel találkozom: miért kerül engem a szerelem? és miért kerülök állandóan hasonló helyzetekbe? Azt kell, hogy mondjam, hogy amíg ugyan azokat a mintákat és működéseket visszük tovább az életünkben, addig ezekben sem lesz változás. A beszélgetések során segítek felismerni az embereknek azokat a dolgokat, amiket évek óta magukban hordoznak. Hiszen ha képesek vagyunk felismerni egy működést és nyakon csípni magunkat, akkor elkerülhetjük, hogy mindig ugyanabba a pocsolyába lépjünk. Továbbá önmagamat megerősítve és megszeretve mindez könnyebben megy. Számtalanszor hallom, hogy minden zsák megtalálja a foltját, ami rendben is van, de a fő kérdés az, hogy milyen zsák vagyok én? Tehát ha jómagam értékelem azt az embert aki vagyok, akkor egy ilyen típusú emberrel fogok találkozni. Éppen ezért kifejezetten fontos az önmagunkkal való kapcsolatunk, hiszen ha jól vagyok magamban, akkor az észrevehető és a világ emberei is felismerik, teljesen mindegy, hogy az illető férfi-e vagy nő.

