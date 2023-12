A karácsonyi készülődés elengedhetetlen része a mézeskalács sütés. A készülődés izgalma és a finom fűszeres illat kellemesen ráhangol a karácsonyra, ráadásul a család apraját-nagyját is bevonhatjuk – olvasható a Ripost cikkében is. Érdemes többet sütni, hiszen karácsonyi dekorációnak is szuper jó. Gyönyörű karácsonyfadíszként, adventi koszorúra, de az ajándékok csomagolását is különlegessé tehetjük vele! Ajándéknak is kitűnő ötlet, örömet szerezni ezzel a finomsággal!

Illusztráció

Forrás: Shutterstock.com

Hozzávalók:

60 dkg liszt

2 egész tojás + 2 tojás sárgáj

20 dkg cukor

2 tk mézeskalács fűszer

7 dkg zsír

7 dkg vaj

2 evőkanál tejföl

20 dkg méz

1 tk szódabikarbóna

Elkészítés:

Melegítsük meg a mézet. Keverjük össze a tojásokat, a cukrot, a tejfölt, a zsírt és a vajat egy tálba. Öntsük hozzá a melegített mézet, tegyük hozzá a szódabikarbónát, mézeskalácsfűszert és a lisztet. Dolgozzuk össze, majd tegyük a hűtőbe, minimum 3-4 órára, de akár pár nappal sütés előtt is elkészíthetjük a tésztát! Szaggassuk kb. 1/2 cm vastagra és kb. 160-180 fokon süssük kb. 8 percig. Figyeljünk arra, hogy ne barnuljon meg a teteje, mert akkor kemény lesz!