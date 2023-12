A netről persze nem másolom be a wikipédiás szócikket, de azért elolvasom: a településtől északra húzódik Csörsz árka. Valami monda lehetett róla az alsós olvasókönyvünkben, igen, határozottan emlékszem, de csak ennyire. Fogalmam sincs már, miről szólt. Lyukas az agyam, öregkori felejtés… Vagy csak a felejtési görbe zuhan nagyon meredeken?

Ferdinandy György, a kitűnő író, aki most nyolcvannyolc évesen nagybetegen fekszik egy kórházban, Miamiban, a saját életét írta az elbeszéléseibe újra és újra nekifutva a különböző témáknak, történeteknek. De a motívumok mindig másként ismétlik magukat. Azt a gyerekkori élményt is megírta sokszor, hogy a karácsonyra kapott Katajev-regényt mekkora élvezettel olvasta, nem is egyszer. Megkérdeztem tőle, hogy mi tetszett benne annyira neki. Azt felelte, semmire nem emlékszik a könyvből, csak ara az örömteli hangulatra, hogy fekszik az ágyon, és elmerül a történetben. S hogy az mennyire jó volt!

Nos, Csörsz árkát állítólag a szarmaták ásták-építették úgy ezerhatszáz éve. A hossza majdnem ezerháromszáz kilométer, s egészen az Al-Dunáig húzódik. Árokból és töltésből álló, faszerkezettel is megerősített védősánc volt, előretolt római limes a keletről nyomuló barbár népek ellen. Az árok mélysége kettő- és öt, szélessége öt és nyolc méter között váltakozott.

De kik azok a szarmaták? Mindegy. Annyit azért megjegyzek róluk, hogy jófajta kubikosok lehettek. Csörsz árkához körülbelül tízmillió köbméter földet kellett megmozgatniuk.