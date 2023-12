Igen, Rákóczifalváról három dolog jut eszembe. Ez persze nem igaz, mert jóval több, de most hármat említek. Hogy a területet a nagyságos fejedelem telepítette újra a szabadságharc alatt, aztán hogy sokáig összekevertem Rákócziújfaluval, úgy értem, hogy amikor átutaztam rajtuk, sosem tudtam, hogy éppen melyiken is járok, de azt hiszem, ez mással is megesett, a harmadik pedig a macimúzeum.

Bizonyára vannak olvasók, akik emlékeznek egyik kollégámra, Técsi Zolira, aki a kilencvenes években írt sokat a megyei lap(ok)ba. Zoli (ez a képszöveg, jegyzet, minitárca vagy mi, műfajként talán elbírja, hogy így emlegessem) szenvedélyes gyűjtő (történetek mellett gyűjtött és gyűjt ő mindenfélét, amit csak el lehet képzelni), így nem meglepő, hogy lelkesen írt, amikor és ahová csak tehette egy másik gyűjtőről, Balázs Antalról, aki szintén szenvedélyes gyűjtő, kiváló restaurátor, s akkoriban főleg a macigyűjteményéről volt híres. Ma is arról, vagy arról is, mert Balázs Antal okosan gyűjtött. Olyannyira, hogy évtizedek munkájával létrehozta és működteti az országszerte egyre híresebb macimúzeumot, amely közel kétezer kisebb-nagyobb, némely esetben, egészen nagy játékmackónak ad otthont. De minden másnak is. Vannak régi bútorok, dobozok (kávés, csokis, szivaros), híres emberek tárgyai, de még régi színházi jelmezek is.

Valamikor én is írtam Balázs Antal gyűjteményéről, akkor még nem a mostani helyükön, múzeumi térben voltak a mackók, amelyekből jónéhány az udvari ruhaszárító-kötélen függött éppen, mert beszerzés után tanácsos volt kimosni, megtisztítani őket, hisz poros padlásokról, ócskapiacokról kerültek a néha százéves darabok. A macimúzeumban viszont most nyáron jártam először. Őszintén szólva tartottam a kiállítás szokatlan eklektikájától, de végül nagyon kellemes időt töltöttem ott. Egyrészt izgalmas volt az „ömlesztett zsúfoltság, másrészt nagyon felkészültek és meggyőzőek a tárlatvezetők.

Az egyik képen egyébként ott van Balázs Antal szakállas arca is. A macik fölötti tükörbe komponálta bele félalakos portréját a fotós.

Ha átutaznak a környéken, térjenek be a macimúzeumba! Szeretni fogják.