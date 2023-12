A hagyományos ünnepi finomságok alapanyagait sokan szívesebben szerzik be még ma is a piacokon, mintsem az üzletek gyárilag csomagolt, akár darált, előkészített csomagjait vásárolják.

A szolnoki vásárcsarnok kínálatát csütörtökön tekintettük meg. Nagy mennyiségben ugyan nem találtunk mákot, ám dióból észrevehetően nagyobb volt a felhozatal és bontott formában is árusították.

Palla Istvánné november elején kezdte árusítani a milotai dióbelet, és arról számolt te, hogy szerencsére szeretik és viszik a vevők, vannak törzsvásárlói is. Kilóját 3500 forintért kínálja.

– Még a szomszédoknak is elmondják, hogy lehet jó diót kapni, és ők is jönnek vásárolni – árulta el. – Azt hittem, már telítődött a piac, de kiderült, hogy nem, sokan az utolsó pillanatban vásárolnak be, ilyenkor kezdik sütni a bejglit. Régebben még csak enni vitték, most már az ünnepi sütikhez.

A diót minden leendő vásárlóval megkóstoltatom, így megtapasztalhatják, hogy finom. Nincs már sok, ha marad belőle, még pénteken vagy szombat reggel is kijövök.

Mákot is árul félkilós kiszerelésekben, az szintén Milotáról származik, annak 2000 forint kilója.

A diót áruló Veres Zoltánné Éva viszont úgy véli, egyelőre szerényebben vásárolnak az emberek, bár szerdán már érezhető volt a fellendülés, csütörtökön még inkább. Mint mondta, a péntek még ígéretes, a szombat viszont már kétesélyes, vagy sokan visznek még, vagy nem.

– De nem sokért adjuk a diót, 3500 kilója, ez olyan ár, ahol a kereslet és a kínálat találkozik – jegyezte meg. – É mindig le is csomagolom előre fél kilós adagokba, így nem éri se por, se semmilyen szennyeződés. Nem szeretem fedetlenül árulni. De ha osztályozni kellene az eddig a forgalmat olyan erős hármasra értékelném, de még bízunk a következő napokban. Bár az én készletem már kifogyóban van így csütörtök délelőtt, még van tíz kilóm, az biztos el fogom tudni adni.

Gulyás Zoltánék is árulnak diót és mákot, előbbi kilója 4000, utóbbié 2000 forint.

– Ünnepek előtt van szezonja, ezért ilyenkor viszik a süteményekbe. A mákot félkilós, a diót pedig negyed- és félkilós kiszerelésekben áruljuk.

Változó, hogy melyik adag a kelendőbb, de akik kevesebb süteményt készítenek, szívesebben veszik a kisebb adagokat.

Gulyás Zoltán előre csomagolva árusítja a diót és a mákot

Fotó: Mészáros János

Sipos Béla körülbelül három hete kezdett diót árulni.

– Vitték is folyamatosan azóta, és most olcsóbb is, mint tavaly. Idén 3500 forintért adom kilóját, míg múlt ében 4000 volt. És ez magyar dió – hangsúlyozta –, de sok van a piacon ami külföldi, behozzák a románt, a lengyelt, de ráirkálják, hogy magyar, ez itt a legnagyobb baj. Legtöbben tőlem fél kilójával viszik. A héten lényegében vége a szezonnak, karácsonyig még hozok a piacra, utána nem érdemes.