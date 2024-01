A sóról sokféle hasznos tudás kering, alkalmazásának lehetőségei széles spektrumon mozognak. Az ételek ízesítése mellett takarítási célokra is használható, de ahogyan azt már őseink régmúltba visszanyúlóan is felfedezték, bizonyos, főként a légzőrendszert érintő betegségek kezelésében is kiváló segítséget nyújt. Mindezt megerősíti Fazekasné Kiss Anita is, a szolnoki Oxigén Sóbarlang egyik tulajdonosa. Anita a só terápiás hatásait mutatta be közelebbről, a szoljon.hu legújabb podcastjében Kocsis-Szabó Lilla Laurával beszélgetett.