A zene bűvöletében él, amióta az eszét tudja, nem is volt kérdés, hogy ebben az irányban halad majd tovább. Páratlan érzékkel, tehetséggel és egy adag jó szerencsével is megáldotta az ég Liget Reginát, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen oboistaként végzett, emellett megannyi szerepben helytáll. A zene szeretetét, tanítását alapvető értékként kezeli, így érdemes már egészen pici korban megismertetni a kicsikkel ezt a világot. Ringató foglalkozásvezetőként nemcsak a legkisebbeknek, de felnőtteknek is igyekszik értékeket átadni. Ehhez pedig – hitvallása szerint – maga a zene a híd. A Szoljon.hu podcast legújabb adásában Kocsis-Szabó Lilla Laurának mesélt.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.