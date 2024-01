A mozgás, a sport önmagában is feltöltő élmény, ha pedig egy fontos céllal párosítjuk, igazán motiváló elfoglaltság. Borbíró Zoltán, aki junior abszolút világbajnoki címmel rendelkezik felhúzásból, megerősíti mindezt. A kitartáson sok múlik, azon pedig még több, miként lendülünk át a nehézségeken. Az erőnléti edző a 2024-es év saját maga által szervezett versenyeiről és programjairól is beszélt, amellett, hogy ezt az izgalmas világot is bemutatta a Szoljon.hu podcast legújabb adásában. A felkészülések motiváló és néha embert próbáló pillanatain túl további érdekességekről is mesélt Daróczi Dorottya rádiós szerkesztőnek.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.