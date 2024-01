– Kettős jubileumot ünnepeltünk tavaly, hiszen a város és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE) is harmincéves volt. E jeles alkalomból QR-kódos táblákat ajándékoztunk a városnak. Az új kezdeményezés főként a 21. század fiataljainak, a Z-generációnak és az Alfa nemzedéknek szól, akik már beleszülettek a digitális világba. De már az idősebb korosztály körében is egyre többen használják az okos eszközöket és nyitottak az újdonságokra.

Ismereteink szerint egyedülálló a Jászságban a QR-kódos táblák bevezetése – osztotta meg gondolatait az innovációról Tóth Tibor, a FÉBE elnöke. Elmondta, hogy az elképzelés Varga Gábor, az egyesület elnökségi tagja szervezésében valósult meg, a táblák elhelyezésében pedig a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) munkatársai segítettek. A formabontó ötlet megvalósításához a FÉBE mintegy kétszázezer forintot biztosított.

A QR-kóddal ellátott táblákat az egyesülethez köthető épületeken, így a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény és a Városi Értéktár falára, valamint a közösség kezdeményezésére állított Tanítók Emlékműve mellé helyezték el. Okostelefonnal a QR-kód gyorsan leolvasható, mely az egyesület honlapján az adott objektumról szóló információkhoz és fotóanyaghoz vezet. Ez a korszerű megoldás a helyieknek és a városba látogató turistának is értékes tartalmat kínál. A Városi Értéktár falán található QR-kódot leolvasva feltárult előttünk a múlt kincseit őrző birodalom története. Megtudtuk azt is, hogy itt található Kiss József tanár úr irat és szakkönyv hagyatéka, de fellelhetők a felszámolt gazdasági egységek levéltárba nem került dokumentumai, magánszemélyek által felajánlott tárgyak, oklevelet és egyéb iratok is. A régi iratok és fotók egy részét továbbra is szeretnék digitalizálni, megmenteni az utókor számára. A kód által a Városi Értéktár elérhetőségéről, nyitvatartásáról és a tavaly megvalósult fejlesztéséről is olvashatunk.

– Ha kezdeményezésünk sikert arat, akkor évről évre lehet bővíteni az épületek, emlékművek számát, melyet QR-kódos táblával látunk el. Biztos vagyok benne, hogy ez a jövő útja, hiszen már ajtónkon kopogtat a következő nemzedék, 2025 és 2029 között a béta generáció tagjai jönnek majd világra – tette hozzá Tóth Tibor.

Kiemelten kezelik a tárgyi emlékek megmentését is A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a megalakulása óta eltelt három évtized alatt több esetben indított el új kezdeményezéseket a városban. A teljesség igénye nélkül a civil szervezet négy kitüntetést alapított a szülőföldért, Jászfényszaruért végzett átlagon felüli munka, támogatás elismerésére. A Civilház, a Teleház és a Városi Értéktár létrehozásával az egyesület intézményesítette tevékenységét. Újjáélesztette a bálok hagyományát, évről évre megszervezik a Kemence ünnepét és az Óévbúcsúztatót. A kulturális örökség területén kiemelt figyelmet fordítanak a tárgyi emlékek megmentésére és újak létrehozására. Az első emléktáblát 1994-ben állították, melyet egyéb 14 alkotás követett. A meglévő emléktáblák, szobrok, keresztek, sírok közül eddig tízet mentettek meg. Három évtized alatt számos könyvet, érmet, CD-t, emlékbélyeget kiadtak.