– Tíz éve kezdtem el komolyabban sportolni, a terepakadály futást olyan másfél éve űzöm – mesélte két húzódzkodás között Némeh Richárd, aki ottjártunkkor éppen saját testsúlyos edzést végzett Örményes 2019-ben átadott szabadtéri kondiparkjában. Mivel ez a fajta sport az állóképességet fejleszti –ami elengedhetetlen a terepakadály futáshoz– ezért a helyi fiatalember minden alkalmat megragad, hogy rendszeresen végezze a gyakorlatokat.

Németh Richárd másfél éve kezdett komolyan foglalkozni a terepakadály futással, a nehézségek ellenére is szeretne jó eredményeket elérni

Fotó: Mészáros János

– Futottam korábban is, de akkor teljesíménytúrákra készültem fel, majd jött a terepakadály futás. A barátomék vettek rá egykor hogy próbáljam ki, aztán végül nagyon megtetszett – mondta arról, hogyan választotta ezt az embert próbáló sportot. Azóta, mióta elkezdte, ha csak teheti, jelentkezik a különböző megmérettetésekre is. A Fighters' Run országos terepakadályfutó versenyen összesítettben 10. helyezést ért el, tavaly a Szolnokon rendezett Pizza Sprinten kategóriájában második lett, de részt vett már a Spartan Race-n is. De hogy ezekre a versenyekre mennyire lehet éppen az Alföld kellős közepén, sík terepen felkészülni?

– Semennyire – válaszolta kérdésünkre nevetve, mégis komolyan. Merthogy ennek ellenére nem adja fel. A terepakadály futáshoz képest mostoha körülmények között is mindent megtesz azért, hogy minél jobb eredményeket érjen el.

– A földúton szoktam futni, néha a pályán, amikor a földúton derékig érő sár van. Mivel a terepakadályfutó versenyeket mindig hegyes-dombos vidéken rendezik, itthon nagyon nehezen tudok felkészülni rá. Nyilván, ha adott lenne a megfelelő terep az edzésre, jobb eredményeket is hozhatnék – mondta. Richárd célja az, hogy az országos versenyeken legalább az első tízben benne legyen, de legnagyobb vágya a dobogós helyezés.

Az egyébként villanyszerelőként dolgozó fiatalember, aki tervei szerint hamarosan karbantartóként helyezkedik el, azt mondta, a terepakadály futásban éppen a nehézségét, a kihívást, a korlátok legyőzését szereti.