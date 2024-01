– Pillanat, érzelem egy csipetnyi művészettel – ez a hitvallásom. Célom nem megváltoztatni a valóságot, hanem együtt élni az esemény történéseivel és kiragadni a legjobb pillanatokat, hiszen emléket hozok létre a jelenből a jövő számára – vallja a fotóművész, aki a fotózásra is úgy tekint mint más, általa végzett művészeti ágra.

– A fotózás nem áll messze a festészettől, mindkettő a képalkotás formája, míg az egyiknél az üres vásznat, a másiknál a keresőt töltjük meg tartalommal. Az esküvői fotósnak a fotózás minden ágában meg kell felelnie. Képzőművészként kezdtem a pályafutásomat, a Papi Lajos Alkotóházban Pintér Attila kisújszállási szobrászművésszel dolgoztunk együtt. A felállított szobroknál segédkeztem neki és közben sokat tanultam tőle, hiszen én nem végeztem képzőművészetit. Már diákkoromban alkotótáborokban vettem részt, az alkotni akarás a mai napig megmaradt. Nyilván a mai felgyorsult világban a fotókban sokkal hamarabb ki tudom fejezni magam, mint a festésben, mert az hosszabb folyamat. A digitális világot alkalmazom, de szeretek részese lenni az elkészült alkotásnak, nem hagyok mindent a technikára. Fotósként azt gondolom, hogy közízlés formáló szerepem is van amellett, hogy megmutatom miből, mit lehet kihozni. Úgy gondolom minden képnek nem kell tökéletesnek lennie, sokszor fontosabb az érzelem közvetítése egy adott képen, mint maga a technika – mondta Losonczi József Márk, akit nemzetközi viszonylatban is elismernek.

– A pályázatok eredményeire azért vagyok büszke, mert ezek visszaigazolások számomra, hiszen itt nem az ismerőseim lájkolják a képemet, hanem a legkomolyabb nemzetközi szakmai zsűri értékeli, akiktől már öt díjat is kaptam. Ez alapján a rangos összesítés, a Fearless World's TOP 100-as listán is rajta vagyok, ami azért jelentős, mert a versenyre 12-15 ezer kép érkezik be. A díjazott felvételemen egy karcagi pár portréja látható egyedi elgondolásban. Az évente megrendezett My Wed Wedding Photographers Award-on a részletek kategória TOP 10 fotósa közé kerültem, itt közel 1500 fotós nevez a világ 87 országából, több tízezer képpel. A CEWES Év Esküvői Fotósa pályázatán a 2023-ban díjazott képem a templomból kivonuló pár rizsszórás előli menedékbe vonulásának vicces pillanatát örökíti meg. Magyarországon esküvői fotósként a legjobbak között vagyok, ami végtelenül jó érzéssel tölt el. Szeretem a fekete-fehér képeket, mert az sokkal letisztultabb, arra hagy fókuszálni, ami a kép mondanivalója. Tanárom mindig azt mondta, vágni bátran ott, ahol kell, de a fotózás nem annyi, hogy kattintgatok, együtt kell élnem az adott eseménnyel, akkor tudom elkapni a pillanatot, ami megismételhetetlen – vélekedett az alkotó.