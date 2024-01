Minden évben végez kormorán riasztást és gyérítés a halak védelme érdekében a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége.

Mint Donkó Péter ügyvezető igazgató elmondta, utóbbi időben rendszeresen figyelték, a Tisza mentén vannak-e olyan szakaszok, ahol nagy számban vannak jelen a kárókatona néven is ismert madarak.

Korábban, míg enyhe volt az idő, e madarak az ártéri erdőket csak éjszakai gyülekezőhelynek használták, már csak azért is, mivel az áradó, zavaros folyóvíz nem kedvező számukra a halászathoz. De mint várható volt, a fagyos idő beálltával a vízfelületek jegesedése arra késztette sokukat, hogy táplálékukat is a folyóból próbálják beszerezni.

A kormoránok nagy számban jelentek meg a Tisza Kisköre alatti szakaszán, így lehetőség nyílt a nagy halpusztításukról híres madarak gyérítésére.

A szövetség január 15-ére szervezett akciója eredményesnek volt mondható. Donkó Péter arról számolt be, hogy a Kiskörei vízerőmű- és a Kiskörei vasúti híd közötti szakaszon reggel 7-től kezdődött akció során legalább 100-120 madarat sikerült elriasztaniuk, öt példányt pedig terítékre is hoztak a vadászok. Valószínűleg többet is sikerült kilőni, de ami a vízbe esett, azt nem tudták begyűjteni biztonságosan a sodródó hatalmas uszadékfák közül.

– A jövő héten folytatjuk a gyérítést azokon a helyeken, hol sok madár összegyűlik – vetítette előre az ügyvezető igazgató. – Több horgász jelezte, hogy a Zagyva torkolatánál is látnak kormoránokat, de tudni kell, hogy lakott területen belül nem végezhetünk riasztást, balesetvédelmi okokból nem adhatunk le lövéseket. Ugyanúgy a természetvédelmi területeken sem, hiába jelenik meg ott sok kárókatona.