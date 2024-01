A Wikipédia azt írja: a települést 1301-ben említik először. Akkor halt ki az Árpád-ház. Olvasom tovább a szócikket, de igazából semmit nem tudok meg a faluról. Mert mit is mond az nekünk, nekem, hogy a 19. századi gátépítések során gepida- és avarkori leletekre bukkantak a régészek. A 19. századi régészeket sem föltétlenül könnyű elképzelnem, nemhogy a gepidákat vagy az avarokat. Azt is írják, hogy a Rozgonyiak, később egy Cenk nevű cseh vitéz birtoka volt a település, illetve hogy akkortájt épült a román és gótikus stílusjegyeket is hordozó, ma már műemléki védettségű templom. Meg azt, hogy a Rákóczi-szabadságharc idején, és hogy Rabutin generális csapatai, hogy a szerb felkelők... Számomra érdekesebb, hogy a településen született Szapáry György, aki az ezredfordulón közel másfél évtizedig a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt, később pedig washingtoni nagykövetünk. (Dédapjának, az egykori miniszterelnöknek pár éve állítottak új szobrot a háborúban elpusztult helyébe Szolnokon). Szóval ez valahogy közelebb van az időben, könnyebb elgondolni egy Szapáry-kastélyt a pusztataskonyi településrészen.

Olvasom a Wikipédia-szócikket, és úgy érzem, az idegen, aki sosem járt a környéken, nem sokat tudhat meg belőle a település jelenéről. A szociokulturális viszonyokról. Arról leginkább az a rész tudósít, amely (a bőihez hasonlóan) jelzi, hogy az eggyel korábbi népszámláláson a lakosok 98,3 %-a magyarnak, 59,9 pedig cigánynak vallotta magát. (Az elsőre matematikai képtelenségnek tűnő számok magyarázata a halmazok jelentős egybeesése a kettős identitás miatt.)

Aztán ha már a neten vagyok, olvasok még olyat is Szegő János (irodalmár, szerkesztő) néhány évvel ezelőtti riportjában, hogy Bura egyszerre tesz érzékennyé és érzéketlenné. Pontos mondat. Ahogy azt is értjük, miért írja-érzi, hogy London mintha közelebb lenne, mint Tiszabura.

Azért remélem, hogy ez a település is közelebb kerül majd a fővároshoz. Vagy legalább a vármegyeszékhelyhez. Nem földrajzi, hanem társadalmi értelemben.