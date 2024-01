Kovács Péter már nem tudja elképzelni az életét a fotózás nélkül, egy ideje profi fényképezőgéppel kattintgat. Természetfotóival időről időre komoly sikereket ér el, több fotópályázat különdíját is bezsebelte az elmúlt időszakban.

Tizenhárom éves lehettem, amikor elkezdtem a fényképezés iránt érdeklődni

– mesélte Kovács Péter.

– Mindig is szerettem a természetben tevékenykedni, azonban talán a horgászattal kezdődött ez a szenvedély. Amikor pecázni jártam, folyton vizslattam a természetet, és ezalatt több jó képet is sikerült megörökíteni telefonnal. Mindez motivált arra, hogy folytassam, és később akár egy komolyabb géppel is nekiálljak dolgozni. Idővel szüleimnek és az összegyűjtött zsebpénzemnek köszönhetően vettem magamnak egy profi fényképezőt – tette hozzá.

Mára számos látványos fotót készített a Tisza-tavi települések természeti csodáiról, állatvilágáról.

A Tisza-tó minden szegletét bejárta, hogy természetfotókat készíthessen

Fotó: Kovács Péter

– A Tisza-tó rendkívül gazdag élővilággal rendelkezik, a természet, valamint az állatok iránti szeretetem mindig is azt sugallta, hogy ezt meg kell örökítenem – folytatta a fiatal tehetség.

– Újszentgyörgyön számos vadállattal és madárfajtával találkozom, amiket mindig nagy örömmel megörökítek. Izgalmas dolog a távolból hosszasan megfigyelni őket, és elkapni egy-egy pillanatot az életükből. Több fotóművészt követek az interneten, akiknek a munkái folyamatosan inspirálnak, és arra biztatnak, hogy mindig a legjobbat hozzam ki magamból.

A fotópályázatokon is időről időre sikereket ér el az újszentgyörgyi fiatal, aki szorgalmas munkájának köszönhetően ma már egy profi géppel dolgozhat.

– Igazából minden műfajt szeretek a fotózásban, többször készítek akár portrékat is, viszont a természet áll a legközelebb hozzám – taglalta Péter.

– Fokozatosan fejlődök, és egyre nagyobb kihívásokat keresek. Több ember segít nekem ebben, akiknek folyamatosan kifejezem a hálámat. Eddig több fotópályázatra is beneveztem, melyek részemről nagyrészt sikeresen zárultak. A Tisza-tó környéke különösen közel áll hozzám, így rendszeresen fotózok a térségben. Nemrég Tiszaigaron írtak ki egy fotópályázatot, aminek a témája az igari arborétum volt, ott a munkám közönségdíjat kapott, a kép egy idei naptárban is szerepelni fog. A Maszesz Mentor Egyesület által meghirdetett „Vízre tesszük a jövőt” című fotópályázaton is sikeresen szerepeltem az egyik hattyús képemmel. A jövőben is több kiírásra szeretnék majd jelentkezni, hiszen folyamatosan járom és figyelem a természetet. Nagy kincs számomra a Tisza-tó, és bízom abban, hogy minél több szépséget megörökíthetek a jövőben is róla – zárta szavait a tehetséges fiatalember.

