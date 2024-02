Kocsis Zoltán egyéni versenyzőként, a culinary arts, azaz konyhaművészet kategóriában indult.

A valóban művészi ételkülönlegességeit a zsűri diplomával jutalmazta.

– Az ételeket itthon készítettem el, az iskolai konyhán – árulta el Zoltán. – Magasak a költségek, így nem tudtam volna odakint konyhát bérelni. Az elkészített ételeket becsomagoltuk, és hűtésre, melegen tartásra egyaránt alkalmas úgynevezett thermoboxokban szállítottuk a verseny helyszínére. Pénteken indult útnak Németországba a minden földi jóval megrakott utánfutót vontató kisbusz. Az előtte való két nap pedig szorgos munkával telt, hiszen az előkészületek és az ételköltemények megalkotása napi 8-10 órányi serénykedést igényelt.

Mint megtudtuk, a felkészülés valójában már hónapokkal előtte megkezdődött, hiszen ki kellett találni, mi legyen a versenymunka, a finomságok elkészítését is előzetesen be kellett gyakorolni, figyelembe véve, hogy a zsűri a tálalás mikéntjét is árgus szemekkel nézi. Ez persze azt is jelentette, hogy szombaton a helyszínen is több mint négy óra időráfordítást igényelt az ételek kipakolása, a teremben az asztal berendezése.

A versenyműveknek már a leírása is megdobogtathatja az ínyencek szívét és megkordíthatja a gyomrukat. Zoltán ugyanis úgynevezett finger food falatkákkal és ötfogásos étel-összeállítással készült a jeles alkalomra.

Így nézett ki az egyik különleges falatka

Forrás: Beküldött fotó

– A finger food falatkáknak olyanoknak kell lenniük, amit egy állófogadáson fel lehet szolgálni. Tehát egy kézzel megfoghatók és elfogyaszthatók, nem lehetnek nagyobban tíz-húsz grammosnál. A zsűri erre nagyon odafigyelt – magyarázta a falvai szakácsművész. – Négy fajtát kellett készíteni, két hideg és két meleg ételt, persze az utóbbit is hidegen tálalva.

Készült töltött fürjmell tojás omlettbe burkolva; úgynevezett marachini; grillezett rák barack chutny-val; valamint töltött fogastekercs citrommártással, a fogas bőréből készült chipsz-szel.

A verseny helyszínén az asztalon borhordó dongák talapzaton sorakoztak fel a falatkák, egy projektorral pedig élére állított tányérra kivetítették a földgömböt, ami jelezte, hogy a világ különböző részeinek ételkülönlegességeit vonultatta fel.

Az öt fogásos – hideg előétel, leves, meleg előétel, főfogás, desszert – összeállítást úgy kellett megcsinálni, mintha egy étteremben tálalták volna fel.

Készült hideg előétel füstölt harcsakrémmel töltött makaron volt sós változatban, hozzá színes karfiolvariációk, marinált lilahagyma és póréhagymalekvár. Készült kukoricakrémleves grillezett bébi csöves kukoricával és pattogatott kukoricával, valamint friss kukorica hajtással. A meleg előétel préselt nyúlcomb volt vörös és barna lencsével, sütőtök textúrákkal, céklamorzsával és zellerszálakkal, dekordióval és mikro-zöldekkel. A főfogást a kesudióval készült bárányszűz képviselte, sertéshálóval burkolva. A köretet zöldborsópüré, többféle bab és zöldségfélék jelentették. Mellé szarvasgombamártás is dukált borsócsírával díszíve. Desszert gyanánt pedig vanília mouse született, ribizlizselé csokigyűrűben és áfonya díszítésként.

Az olimpián a zsűrizés pontozással történt, azaz pontlevonással. Alapból mindenki száz ponttal indult, ebből vontak le a bírák, ha valami hibát fedeztek fel. A megmaradó pontszámok alapján minden nap arany-, ezüst- és bronzérmet, valamint diplomát adtak át. Ez utóbbival Zoltán is gazdagodott.Stuttgartból kedden jöttek haza. Érdekesség: Zoltán magával vitte az útra a rákóczifalvai Macimúzeum egyik utazó maciját is.