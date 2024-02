Ezt a hosszú szolgálatot pedig értékeli a minisztérium. Dr. Czermann János a találkozón beszélt arról, a HM idősügyi stratégiát dolgozott ki, 2020-ban pedig elindították az Obsitos programot. Ahogy mondta, Magyarországon 40 ezer nyugállományú katona van, és számítanak rájuk a fiatalok megszólításában.

Háláját fejezte ki a találkozón a nyugdíjas katonáknak Szolnok polgármestere is. Szalay Ferenc emlékeztetett a város katonai múltjára és jelenére, és elmondta azt is, ma Szolnok 44 nyugdíjas szervezete közül három is katonai.

Dr. Böröndi Gábor is a köszönet hangján szólt a veteránokhoz, majd előadást tartott hazánk haderőfejlesztéséről. Kiemelte, a seregre fordított pénzek ma hazánkban a GDP két százalékát is elérik, azon belül is a források 50 százaléka fejlesztésekre megy.

Az előadás végeztével a veteránok kérdezhettek is a vezérkari főnöktől. Hosszas, alapos kérdéseik is igazolták: veterán katona, nem vén katona.