A gombgyűjtő szenvedélyéről messze földön híres Sinka Istvánné, vagy ahogyan sokan ismerik „Gombos Rozi” hírportálunkon már többször szerepelt az elmúlt évtizedekben.

Rozika néni szenvedélye a gombgyűjtés, az apró kellékekből faliképeket is készít. A gombcsodákból több kiállítása nyílt az elmúlt évtizedekben

Fotó: Pesti József

Legutóbb akkor írtunk róla, amikor a fél évszázad alatt gondosan összegyűjtött, egymillió gombból álló becses kollekcióját az Óbudai Múzeumnak ajándékozta. Gyűjteménye ösztönözte a múzeum munkatársait, hogy létrehozzák a Ki gombolta volna?

– Barangolás a gombok világában című időszaki kiállítást, mely 2022. december 10. és 2023. október 1. között egy apró, ám nélkülözhetetlen tárgy, a gomb kultúrtörténetét mutatta be. Rozika néni egészségi állapota miatt sajnos nem tudott részt venni a kiállítás megnyitóján.

– Jó szívvel ajánlottam fel a gyűjteményemet az Óbudai Múzeumnak. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ezzel egy csodálatos kiállításhoz adok ötletet. Jó érzéssel tölt el, hogy a legjobb helyre kerültek a kincseim – mondta elérzékenyülve Sinka Istvánné, Rozi néni, akinek a nevét egy ország ismerhette meg.

Elmesélte, hogy néhány héttel ezelőtt óriási meglepetésben volt része, amikor a múzeum köszönőlevelét és a tárlat katalógusát hozta neki a postás. Gálfi Ágnes, az Óbudai Múzeum igazgatója és Polgár Mónika kurátor az intézmény nevében kiemelt köszönetüket fejezték ki Rozi néninek, hogy gyűjteményével inspirálta kutatásukat és a kiállítás létrejöttét, mely a közönségsiker mellett elnyerte a múzeumi szakma rangos díját, Az Év Kiállítása elismerést is.

– Örömömben még sírtam is, amikor a köszönőszavakat olvastam – fűzte hozzá Rozika néni, aki még most is sokfelől kap gombokat. Ezeket óvodai foglalkozásokhoz ajánlja fel, valamint újabb képeket készít az apró csodákból.

A Ki gombolta volna?

– Barangolás a gombok világában kiállítási katalógus könyvbemutatója február 16-án, pénteken 17 órakor lesz az Óbudai Múzeum Goldberger Textilipari Gyűjteményében. Gombos Rozi kincsei mellett más magánszemélyektől és intézményektől kapott gombok is gyarapították a tárlat anyagát. A bemutatott gombok a teljes 20. századot átfogó, rendkívül változatos típusokon keresztül reprezentálják az egyes korszakok társadalom- és divattörténetét, közvetítik az ipartörténet és gyártástechnológia fejlődését.

– A tárlat bemutatta a gombok idő- és térbeli változatosságát, alapanyagainak sokrétűségét, kézműves és ipari előállításának technológiáját, valamint használatának és jelentéseinek gazdagságát, hiszen fontos az általuk hordozott szimbolikus tartalom is: a társadalmi rang, a vagyoni helyzet, az életkor, az ünnepi vagy hétköznapi alkalom. A kiállítás egyik terében felépített gardróbban pedig a 20. század jellegzetes öltözetei és gombtípusai szerepeltek a Trapper farmertől a szőrmebundákon, női kosztümökön, tengerészdivaton keresztül a figurás gyerekgombokig, gombos cipőkig, ágyneműkig – ismertette a katalógus bevezetőjében Polgár Mónika a kiállítás rendezője.

Kiemelte: arra törekedtek, hogy a gazdag külföldi viselet- és gombtörténeti irodalom és tárgyanyag helyett – hiánypótló módon – kifejezetten a magyar vonatkozású gombokat és a hozzájuk kapcsolódó, hazánkra vonatkozó társadalmi és ipartörténeti ismereteket vagy éppen divatjelenségeket mutassák be. A tárlat virtuálisan bebarangolható a következő linkre kattintva: https://visit.exhibitonline.hu/ki-gombolta-volna

Képszöveg: Sinka Istvánné, Rozi néni örömében még sírt is, amikor megkapta az Óbudai Múzeum köszönőlevelét és a díjnyertes kiállítás katalógusát. Fotó: Pesti József