Kiss Olga dúlával korábban szeretett hivatásáról beszélgettünk.

Kiss Olga

Fotó: Nagy Balázs

Most egy új oldaláról is bemutatkozik, különleges hobbiján keresztül: Olga cosplayer, azaz kosztümös szereplő, ismert és kevésbé ismert fantáziavilágok karaktereinek bőrébe bújik ő és még sokan mások, akik ennek a világnak a rajongói. A jelmezek elkészítéséről, a találkozásokról, a karakterekről, a közösség erejéről, valamint tévhitekről is mesél Kocsis-Szabó Lilla Laurának.