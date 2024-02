– Minden változás stresszel jár, így része az életünknek és a személyiségfejlődésünknek – vágott bele mondandójába Krajnyákné Csorba Fanni pszichológus.

– Természetesen mindez függ attól, hogy milyen típusú emberek vagyunk, milyen a személyiségünk és hogyan állunk az élethez. Az első és legfontosabb dolog egy ilyen helyzetben az önbizalom és a hit. A legtöbb változás esetén megfigyelhetők az megrekedések, ezen viszont számtalan technika segíthet. Ilyen például az írás. Míg egy probléma a lelkünkben kavarog, addig kissé megfoghatatlan, ezért jómagam azt javaslom mindenkinek, hogy írja le a céljait. Fogalmazza meg, hogy mivel jár a változás számára, mi az amit szeretne, továbbá milyen lépéseket kell meghozni ahhoz, hogy mindez megvalósuljon. Tudniillik az agyunk szeret rendszerekben gondolkodni. Szereti látni, hogy mi a következő lépés, mivel a káoszban ez is nagy megnyugvást és stabilitást tud nyújtani.

Ha leírjuk céljainkat, könnyebben ráláthatunk életünk azon részére is, amelyet ezidáig megfoghatatlannak éreztünk.

– Mihelyst magunk előtt látjuk a tényszerűen leírt feladatokat, problémákat, vagy célokat, azonnal a realitás talajára léphetünk – folytatta tovább a szakértő. – Ennek köszönhetően fizikailag is érezhetővé válik és jobban realizálódik bennünk. Nagyon jó horgony lehet mindez egy lezárásban, vagy épp valaminek az újrakezdésében is. Hatására tiszta lappal kezdhetünk és reálisabban ráláthatunk helyzetünkre és vágyainkra.

Ne féljünk befogadni az új dolgokat, lépjünk ki a komfortzónánkból és álmodjunk nagyot!

– Sokan tartanak a változástól, hiszen ez általában már jóval túllépi komfortzónánkat – magyarázta tovább Fanni.

– Mindez érthető, hiszen változás és változás között is van különbség. Tartunk ezektől, ugyanis más erőforrásokat kíván, amiben talán még mi magunk sem vagyunk biztosak. Ha valami rossz dolog történik velünk, azzal általában nem tudunk azonosulni és negatívan hat ránk, viszont sokszor ebből tudunk építkezni. Éppen ezért, ha valami problémánk van, arra is jó gyógyír lehet az írás. Ha kiírom magamból érzéseimet, vágyaimat vagy épp problémáimat, azzal a tér részévé válik. Érzékelhetőbb, reálisabb és átláthatóbb lesz minden általa. Év elején pontosan ezért érdemes leírni a céljainkat. Jó megválni bizonyos nehézségektől, nyomasztó dolgoktól, illetve jó számot vetni arról is, hogy mit ismertünk fel és mit tanultunk meg az adott évben. Az esztendő elején pedig összegezhetjük, hogy milyen célokat szeretnénk teljesíteni az adott esztendőben, ami által egy lépéssel közelebb kerülhetünk önmagunkhoz.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.