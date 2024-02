A női és férfi foci között egyetlen különbség van: előbbit a hölgyek, utóbbit az urak játsszák. Ettől eltekintve aligha akad eltérés. A játék szeretete, a meccsek izgalma bárki számára felemelő élmény lehet. Így van ezzel kolléganőnk, Pakainé Pusztai Nóra is, aki szabad idejében a tószegi csapat kapitányaként rúgja a bőrt. Számtalan szerepe mellett ez is igen kedves számára. Élményeiről, mindarról, amit ettől a sporttól kap, valamint jövőbeli terveiről is mesélt Kocsis-Szabó Lilla Laurának.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.