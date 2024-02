Télen is fontos minél több zöldséget enni, és az egyik legjobb választás ilyenkor a cékla, hiszen tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és rostokkal; nem mellesleg olcsó is – írja a Ripost.hu. Ne csak a belőle készült savanyúságra gondolj, a cékla ennél sokkal többféleképpen felhasználható. Készíthetsz belőle egy kevés káposztával isteni nyers salátát, főzve köretként is tökéletes sült húsok mellé, és még szendvicskrémet is készíthetsz belőle! A cékla tápanyagértéke igen magas, és jót tesz a bőrödnek, javítja a vérkeringést, jobban megy a gondolkodás, ha sokat fogyasztasz belőle, és mindezek mellett javítja az erőnlétet, teljesítményt is. Legismertebb azonban a magas vastartalma, mely miatt vérszegényeknek érdemes rendszeresen enniük. De hogyan érdemes fogyasztani, nyersen vagy főzve? Ennek jártunk utána.

Te hogy szereted a céklát, főzve vagy nyersen?

Forrás: Ripost / Shutterstock.com

A nyersben több a vitamin

Akárcsak a többi zöldségre, a céklára is igaz, hogy akkor hasznosulnak maximálisan a tápanyagai, ha nyersen fogyasztod – de, ha kóstoltál már nyers céklát, akkor tudod, hogy van egy enyhén földes mellékíze, így önmagában nem mindenki képes megenni. Érdemes olyan salátát készíteni belőle, ahol nem a cékla dominál; keverd más, erősebb ízű zöldségekkel, és a fűszerezésre is figyelj.

Főzve is egészséges lehet

Ha megfőzöd a céklát, ugyan kevesebb vitamin marad benne, de a földes íz eltűnik, így többet tudsz megenni belőle; hiszen főtten vagy sülten a cékla enyhén édeskés, kellemes kísérője az ételeknek, és akár önmagában is lehet egy főfogás. De ez nem jelenti azt, hogy agyon kell főzni! Már 15 perc hőkezelés után elmegy a kellemetlen íz, és kellőképpen puha lesz a cékla – és ennyi idő alatt még jócskán maradnak benne jótékony vitaminok. Nem annyi, mint nyersen, de több, mintha szétfőznéd.