Túl a nyolcvanon is tervekkel, új öltetekkel fekszik és ébred, saját bevallása szerint ez viszi őt előre, ettől érzi magában az erőt.

– Mindig optimista embernek vallottam magam, hiszek abban, hogy az idő mindent megold, legtöbbször igazam is van ebben – kezdte Bagossy Sándor. Több generációra visszamenőleg a fazekasság határozta meg a család életét, nem meglepő, hogy maga is beállt a sorba.

– Nagybányán születettem, a Partium területén. Kezdetben kis bányaváros volt, de hamar elterjedt az ott működő a fazekasság, sőt a festészet híre is – idézte fel a mester. A Bagossy műhely pedig már akkor igen komoly értéket képviselt, azóta is büszkék erre helyiek.

– Hamar felfedeztem, hogy otthon vagyok ebben a világban, de a kémia és fizika elsajátítása is könnyen ment, hiszen a különféle anyagok, mázak, színek keveréséhez, használatához elengedhetetlen a jártasság ezekben a tudományokban – magyarázta Bagossy Sándor, aki máig büszke arra, hogy a színeit, mázait, maga keveri, készen nem veszi egyiket sem.

– Úgy mondják, ez is az egyik védjegyem. Ez teszi különlegessé a munkáimat – tette hozzá mosolyogva. Fiatal alkotóként is állandó mozgásban volt, Európa több országában járt, hamar megismerték a nevét és művészetét. Huszonéves korában magával Picassóval is dolgozott együtt, rendkívül meghatározó időszakként tekint ezekre az évekre.

Ő már ismerte a családom munkásságát, először is meg kellett mutatnom neki, hogy tudok korongozni. Tulajdonképpen tesztelte az ifjú Bagossyt. Szigorú emberként írnám le, aki nagyon megkövetelte az alaposságot, de tőle csak tanulni lehetett

– idézte fel a mester.

Az ifjú titánt hamar elismerték, tárgyait Franciaországban, Németországban, Olaszországban is gyorsan elkapkodták.

Bagossy Sándor öt nyelven beszél folyékonyan. Azt vallja, hogy minden helyen illik az adott nyelven megszólalni, így maga is igyekezett eleget tenni ennek.

– Sokféle emberrel találkoztam, vezetőknek, államfőknek készítettem tárgyakat, de azt mondom, nem szabad lámpalázasnak lenni. Ez is egy amolyan hasznos praktika – magyarázta. Az évtizedek alatt hosszabb időt élt családjával Németországban, végül Magyarországon, Debrecenben telepedtek le. Majd két éve a szolnoki kertvárosba költöztek. A közelmúltban az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban nyílt kiállítása, melyet szombatig még megtekinthetnek az érdeklődők.

– A lányunk ide jött férjhez, szeretnénk közel lenni egymáshoz – árulta el. A Magyar Népművészet Mestere díjas művész, akit három ország fazekasaként emlegetnek, közel ötven évig tanított. Mostanra azonban kizárólag az alkotásnak szeretne élni.

– Sok tervem van, mindig úgy fekszem le, hogy van egy kép a fejemben arról, mit fogok következő nap készíteni. Ez mindig célt ad. Még úgy nyolc kilenc évnyi munka biztosan van bennem, szeretnék méltó kincseket hagyni az utókorra – sorolta lelkesen a nyolcvankét éves mester, aki ha kell, ma is órákat tölt a kemence mellett.

– Van, hogy napi pár órát vagyok a műhelyben, de ha égetek, akkor nyolcat is. A szépséget, a kész művet, ami az én fejemből pattant ki valahogy soha nem tudom megunni!

