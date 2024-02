Nemcsak vármegyei szinten, országosan is népszerű programnak számít a Jászberényi Állat- és Növénykert pingvinsétája. Különleges élmény, amikor a kis állatok végig totyognak a látogatók között, akik persze megannyi felvételt és videót is készítenek erről. Az intézmény tájékoztatása szerint februárban valószínűleg még minden nap megszervezik az egyedülálló programot, márciusban viszont már az időjárástól függ, meddig folytatódnak a pingvinséták.

Az elmúlt években a családok egyik kedvenc programja lett a jászberényi pingvinséta

Fotó: Szoljon.hu

Mi most elragadó videót és fotókat is mutatunk arról, miként is zajlik egy ilyen bemutató.