S még egy kép, egy furcsa, zászlórúddal ellátott, tulipánmotívummal díszített kőobeliszk. Némelyik virág ki is van festve: pirosra. A fő motívumba pedig egy arcot is belelátok. Mondjuk úgy, szokatlan emlékmű. Már az évszám is rendhagyó, az 1848-1849-ben mintha megcseréltek volna két számot, s így lett belőle: 1848-1948. Persze nem cseréltek meg semmit. Csupán az egyik, a forradalom esztendejét jelölő évszámot kívánták hangsúlyozni, a második pedig azt jelzi, hogy az emlékművet a centenáriumra állították a kései utódok. De egy pillanatra visszatérek a piros tulipánokhoz. Mintha szerelmet, valamiféle erotikát sugallana a kép, hiszen a tulipán a nőiség ősi jelképe, a szerelemé, a szenvedélyé. Magamban ezt úgy oldom fel, hogy a haza, a szabadság szenvedélyes szerelme vezette azokat, akiknek emlékére készült az obeliszk.