Rémálmok, traumák. Egy önarckép, a külvilágtól szigorúan, jól láthatóan elhatárolva. Egy időzavaros, kicsit elfolyó óra. Többek között ezek a képek is bekerültek Göcző Jázmin első kiállításának darabjai közé, s a különböző alkotások abban hasonlítottak, hogy akik megálltak előttük, garantáltan elgondolkodtak azok jelentésén.

Az óra kifejezetten személyes. Nekem ugyanis híresen rossz az időérzékem, képtelen vagyok normálisan beosztani az időmet. Hát erre utalnak az elfolyó számlapon feltűnő össze-vissza számok

– avatott be a kiállítás helyszínén az alkotó.

– S itt van az önarckép, a természetben és ásványokkal körülvéve ábrázoltam magam. Festettem rá egy útlezáráskor használt szalagot, amivel arra utaltam, hogy ne zaklassanak. Persze ezt ésszerű határokon belül gondoltam, hiszen, bár imádom a természetet, mégsem lehet teljesen a modern környezetből kiszakadva élni – magyarázza a fiatal festő.

S mindegyik képnek megvan a maga „magyarázata”, Jázmin abban bízik, hogy a nézők is megértik, mit szeretne közvetíteni. Talán nem is annyira egyszerű, hiszen a realisztikus képek és absztrakt alkotások is megjelennek Göcző Jázmin első kiállításán. S a fiatal hölgy ecsete nyomán olykor elvont ábrázolások is feltűnnek és a spiritualitás is megjelenik a képeken. Ahogyan az elmúlás is visszaköszön néhány darabon, de mint mondja, nem azért, mert fél a haláltól. Sokkal inkább azért, mert szeret filozofálni, érdeklik a pszichológiai dolgok is. – Szeretek elgondolkodni, néha túlzottan is – teszi hozzá mosolyogva.

Az Önarckép című alkotásában is sok, rá jellemző dolgot megjelenített Jázmin

Fotó: Rimóczi Ágnes

S hogy mikor kezdődött a művészeti érdeklődés? – Már egészen kicsi koromban érdekeltek a kreatív dolgok, elsősorban a rajzolás. A helyi művészeti iskolában kezdtem komolyabban foglalkozni a festészettel, akkoriban még a rajzolás is hangsúlyos volt, ma már szinte csak festek. Jelenleg a szolnoki Tiszapartiba járok, ahol fakultációként választottam a művészetet, a csoport tagjaival tudjuk egymást inspirálni, úgy érzem az eltelt idő alatt sokat fejlődtem. Igyekszem minél többet a festészettel foglalkozni, de nyilván az iskolai dolgok határt szabnak egyelőre – mesélte Jázmin, hozzátéve a jövőképével kapcsolatban: mindenképpen művészeti dologgal szeretne majd foglalkozni, tervei szerint tetováló lesz felnőttként.

Egyelőre marad a vászon és a festék, ha csak teheti, alkot és ahogy ő mondja: kiadja magából, s a vászonon jeleníti meg az adott lelkiállapotát. Mindez nem is mindig egyszerű.

– Ha például egy melankólikusabb képet kezdtem el, s éppen jó kedvem van, amikor folytatom, akkor magamra kell erőltetni a rosszkedvűséget. Ez pedig, tudom, hogy nem mindig jó. Egyébként zenével is szoktam hangolódni egy adott kép elkészítéséhez, az segíteni szokott. És azt vallom, hogy a színek a legfontosabbak. Nem is az, hogy mit, nem is az, hogy milyen technikával alkotok, sokkal inkább fontos, hogy milyen színekkel dolgozom – avatott be az alkotásának kulisszatitkaiba a fiatal festő hölgy.

S azt is elárulta, hogy kellően kritikus magával festés közben. Időnként szereti átfesteni a képeket. – Az absztrakt képek például ezért jók, mert azokba bele lehet nyúlni. Ott nem kell annyira koncentrálni a pontos vonalvezetésekre, csak a színekre – tette hozzá végül.