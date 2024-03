Közel hétszáz alkotás érkezett a Jászberényi Állat- és Növénykert „Álmodj állatkerti varázslényt című rajzpályázatára, melynek díjátadóját március 10-én, vasárnap rendezték meg. Az ország számos pontjáról neveztek gyerekek, akik hétmérföldes csizmát húztak és az állatkert lakóiból ihletet merítve megálmodták, majd lerajzolták saját kis varázslényeiket.

A mesés rajzokból álló kiállítást Kovács Ágnes gyűjteményvezető-helyettes mutatta meg hírportálunknak

Fotó: Pesti József

A színes, szabadon választott technikával készült rajzokból nemrég kiállítás nyílt az állatkert Ökoturisztikai Látogatóközpontjában, ahol március 21-ig az érdeklődők megcsodálhatják egyebek mellett az állati rockbandát, a vörös szemű démont, az Űrlénykutyát, az Úszógólyát, a Kunikornis bolygó csodalényeit, de találkozhatnak sellőcicával, a Vattacukor Sünivel, a Rókánnyal, a Tűzvilággal és megannyi misztikus lény rajzával, történetével is. Korcsoportonként tizennégy kategóriában díjazták a pályaműveket. A szervezők a fogyatékkal élőknek is létrehoztak egy kategóriát, mivel a Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézményétől és a Gyengénlátók Általános Iskolájától is rengeteg alkotást kaptak.