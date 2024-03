A tizennyolc kép harmadán templomtorony látható. Katolikus vagy református. A két templom uralja az összeállítást. Elölről, hátulról, oldalról mutatják magukat. De egyébként is, valamennyi település fotósokaságán szép számban szerepelnek templomok, kápolnák, Krisztus-keresztek, szentek szobrai. Egy-egy település portréjához hozzátartoznak a templomok. Magasak. Majd mindenhonnan látni őket. Majd mindenhová ellátnak. belátnak. Évtizedeken, évszázadokon át. Többnyire a központban vannak. Igazodási pontok. A templom mögött találja, ott forduljon jobbra, oda már közel van. Az emberek templomba jártak, nemcsak keresztelőkor, esküvő idején, temetéskor. Hanem vasárnaponként, ünnepnapokon. Ki mikor.

Tószeg

Fotó: Mészáros János

Egy templom nemcsak térben szemléli a település utcáit, házait, lakóit, de az időben is. Ismeri a generációkat. Tudja, hogy a nyugdíjas asszonynak, aki naponta elbiciklizik előtte, kik voltak a nagyszülei. Talán épp benne házasodtak össze. Közben persze ő is változik. Levedlik róla a vakolat, átépítik, újratatarozzák, átfestik. Változnak a papok is, akik az isten tiszteletére hívják a hívőket. Áthelyezik őket, elköltöznek, meghalnak, lesz helyettük más.

A templom, a templomok tornya majdnem mindent lát, ahogyan az isten is. Látja a folyót, a régi halászokat, a mai horgászokat, háborút és országvesztést, látja a füstös gőzmozdonyokat, a piros dieseleket, az utazókat százhúsz éve és tavaly, és minden összekeveredik, múlt és jelen, tavasz és lombhullás, öröm és bánat, és ott van egy pillanatban, néhány fotóban egy egész település.