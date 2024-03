Talán a kastélyépület a legrégebbi visszaidézhető emlékem a településen. Amikor kamaszként át-át-bicikliztem Kunhegyesről. Akkor nagyon lepusztult, rossz arcát mutatta. Csordából hazatérő tehenekre emlékszem még, meg valami tejcsarnokra (tejbegyűjtő, -felvásárló?). Nem tudom már, hol volt, azt sem, hogy nézett ki, csak annyi maradt meg, hogy volt. Nagy kannákban, kerékpáron hordták oda tejet.

Tomajmonostora

Fotó: Mészáros János

Aztán van egy másik elmosódott kép, tavaszi utcák, éppen zöldellni kezdő veteményeskertek. Csupaszok, úgy értem, kevés bennük a fa. Az egyik portára betérek, egy öreg, már nagyon beteg citerakészítővel beszélgetek. Nehezen, suttogva beszél, a torkát támadta meg a gyilkos kór. Hatujjú Kovácsként emlegették Kunhegyesen, ahol néhány háznyira laktunk egymástól. Sok és érdekes története van. Pár év múlva Szolnokon látom a fényképét, nagy utcaplakátokon mosolyog. Berecz András Félbevágott pipapüst című előadását hirdeti, bár nem emlékszem, hogy Lajos bácsit láttam volna valaha is pipázni. Berecz (anyja családja szintén kunhegyesi) Kossuth-díjas énekes, mesegyűjtő és -mondó, folklórkutató az általa mondott-mesélt történetekből állított össze műsort. Lajos bácsi régen meghalt, túl lenne már a százon, Berecz egyik mesekönyvét (Kaptárbontás) pedig épp a napokban mutattuk be a Szolnoki Művésztelepen. Ebben a könyvben is emlegeti a kunhegyesi-tomajmonostorai „táltost”.