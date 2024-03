Sorra érkeznek a jelentkezések az Új Néplap és Szoljon.hu által meghirdetett Tündérszépek szépségversenyre. Az adatok egyeztetése után vesszük fel a kapcsolatot azokkal a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élő vagy itt tanuló lányokkal, akiket fotózásra invitálunk.

Több emberből álló stáb segíti a Tündérszépeket, hogy ragyogjanak a fotókon

Forrás: Szoljon.hu

Kummer-Gál Kata szolnoki fotóstúdiójában léphetnek ki a reflektorfénybe a hölgyek. Katának jó szeme van a portréfotózáshoz, nagy tapasztalattal készíti a jelentkezőknek a sminket és igazítja meg a hajukat. Ám mielőtt a Tündérszépek a fényképezőgép elé állhatnának P. Pusztai Nóra kérdéseire kell válaszolniuk. Újságírónk rövid bemutatkozó interjúkkal ismeri meg a fotózásra érkezőket, tölteti ki az adatlapot.

Majd az öltözést követően kezdődhet is a várva várt munka. Nagy Balázs fotóriporterünk határozottan instruálja a lányokat, a különböző beállításokban viszont közösen ötletel a jelentkezővel. Majd újabb gyors öltözködés és jöhet a következő szett és az újabb pózok. Mindeközben Hutter Zsófi online szerkesztőnk werkfotókat és videókat készít, melyek hírportálunkon is folyamatosan megjelennek. Íme tehát lendületes csapatunk, akik alig várják, hogy újabb Tündérszépeket kísérhessenek végig a döntőig vezető úton!

A stáb azon dolgozik, hogy a lányok a legjobb formájukat hozzák a fényképezőgép előtt

Forrás: Szoljon.hu

Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek

Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye szépségei Heves, valamint Nógrád hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. Nevezz mielőtt, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

Az első, regionális fordulóból három lány jut tovább az őszi, országos döntőbe. A mezőny legmagasabb értékelését kapó, de az ítészek által nem kiválasztott versenyző közönségkedvencként még egy szavazáson megméretheti magát a másik hat régió „szívkirálynőivel”. A központi közönségszavazás nyertese is bejut a 22 fős fináléba.

Lépj ki te is a rivaldafénybe, jelentkezz szépségversenyünkre!