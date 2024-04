A szolnoki kötődésű Dobos Zsófia a Széchenyi István Gimnázium egykori tanulója volt, aki a középiskola után a Károli Gáspár Református Egyetemen elvégezte a keleti nyelvek és kultúrák szakot.

A távol keleti kultúra iránti érdeklődése vezette Japánba a szolnoki fiatalt

Fotó: Dobos Zsófia

– Már kiskoromtól kezdve rajongtam az animékért – kezdte mondanivalóját lelkesen Dobos Zsófia. – Annyira megszerettem, hogy az egyetemen is japán tagozaton végeztem. Egyre több barátom lett, akik szintén szeretik ezt a világot és a tanulmányaim során megismertem egy japán hölgyet, aki mesélt a working holiday nevű lehetőségről. Akkoriban nem akartam az egyetemi tanulmányaimat megszakítani, viszont azóta is nagy vágyat éreztem, hogy eljussak az országba. Majd megtudtam, hogy csak harminc éves korig lehet igénybe venni ezt az egy éves vízumot, amit nem akartam tovább halasztani, így idén februárban kiköltöztem Tokióba.

Számtalan segítséget kapott volt szaktársától, Németh Nikolettől, akinek kinti munkáját is köszönheti.

– Nikolett segítségének köszönhetően munkám is adódott a fővárosban, hiszen Tokióban dolgozom egy szállodában szobalányként – folytatta tovább a fiatal. – Nagyon kedves kollégák vesznek körül, akik mindig biztatnak és számtalan pozitív megerősítést kapok a mindennapokban. Első sorban angolul beszélek a kinti ismerőseimmel, viszont az utazással az volt az egyik fő célom, hogy a nyelvet is kellőképpen elsajátítsam.

Kedves és segítőkész emberekkel találkozott odakint. Sőt még egy izgalmas mozis élménnyel is gazdagodott.

A japán emberek pont ugyanolyanok, mint bárki más

– taglalta tovább Zsófia.

– Az első napon, amikor megérkeztem szembesültem azzal, hogy nem tudok telefonálni és internetezni. Magyarországtól eltérően Japánban nem igazán elérhető a közterületeken, vagy az üzletekben a díjmentes wifi hálózat, így az utca emberétől kérdezősködtem merre is kell mennem. Mindenki nagyon kedves és készséges volt hozzám, így már az első benyomásom is rendkívül pozitív volt. Ettől eltekintve azt veszem észre, hogy nagyon fegyelmezettek és kimértek az itteni emberek. Az utcákon sétálva is azt tapasztalni, hogy mindenki betartja a szabályokat és nem zavarják a másik embert. A boltokban például a kasszához vezető lábnyomokon áll mindenki, hogy tartsa a megjelölt távolságot. Életem egyik legmeghatározóbb élménye volt az, amikor az egyik kedvenc animémnek megnéztem a mozifilmjét. Hihetetlen, hogy a mozis hangzás milyen élményt nyújt, illetve az animáció is fantasztikus volt, teljesen lehidaltam tőle. Ráadásul még ajándék is járt a jegy mellé.