Ám most inkább egy másik írót, költőt említek, a Kossuth-díjas Serfőző Simont, aki a rékasi tanyavilágban nőtt fel. Oda köti eszmélése, gyermek- és ifjúkora, ráadásul sosem szakadt el a falutól, hisz Szolnokról, Pestről, Miskolcról is rendszeresen látogatta szüleit, mióta pedig ők nincsenek, azóta is nagyon gyakran visszajár. Minap a fővárosban találkoztunk egy költészetnapi rendezvényen, s említette, hogy előtte való nap érkezett Zagyvarékasról. Serfőző nemcsak hazajár, hanem ismeri és meg is írja az otthoni világot. Így tett fiatalon is, amikor riportszociográfiákat közölt országos lapokban a téeszesítésről, az elvándorlásról, a szegénységről és a boldogulásról. Prózájában is visszaköszönnek a szülőhely tájai, emberei, történetei, de a verseit mozgató indulat és szeretet is zagyvarékasi gyökerű. Persze, amikor Zagyvarékasról beszél, akkor a magyar vidékről beszél. Múltról, jövőről, hagyományról, lehetőségről. Sorskérdésekről. S végsősoron ezt teszik ezek a fotográfiák is.