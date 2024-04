Az otthoni bőrápolás is lényeges a különböző problémák kezelése során. Ehhez viszont nagyon fontos, hogy a krémek, melyeket megvásárolunk megfeleljenek bőrtípusunknak, így válhat hasznos rutinná a reggeli és esti arcápolás.

Veres Virág szolnoki kozmetikus tippeket adott a bőrápoláshoz

Forrás: Beküldött fotó

– A professzionális termékeket előnyben részesítem a drogériás termékekkel szemben, hiszen nagyobb százalékban tartalmazzák a hatóanyagokat. A házi praktikák helyett mindenképp jobb döntés egy szakember által összeállított otthoni szett, mely biztosan tartalmazza azokat az anyagokat, ami a bőr számára értékes! – tanácsolja Veres Virág szolnoki kozmetikus.

A bőr állapotát egyébként nagyban befolyásolja életmódunk is, hogy milyen ételeket és mennyi folyadékot fogyasztunk, illetve az étrend-kiegészítők, vitaminok használata is.

– Az arcápolási rutin első lépése mindig a letisztítás, a szennyeződések eltávolítása, ezután jöhetnek a jól bevált szérumok, hidratáló és szemkörnyék ápoló krémek. Heti egy alkalommal kiegészíthetjük szintén egy jó minőségű maszkkal a hidratáltság érdekében – sorolta.

A nappali krémek skálája is igencsak széles, fontos a fényvédelem, ez hozzájárul a bőr fiatalos és üde megjelenéséhez, ami a Tündérszépek fotózás során is igazán fontos.

Bemutatjuk a Tündérszépek versenyzőit

Megkezdődött a Tündérszépek szépségverseny regionális fordulója. Az Új Néplap hasábjain és a Szoljon.hu hírportálon a következő 50 napban minden alkalommal újabb hölgyeket mutatunk be. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szépei a hevesi és nógrádi lányokkal szállnak harcba a továbbjutásért. A Szoljon.hu-n kapott szívek átlaga alapján a régióból egy lány léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Vármegyénként a legszebb lányról a szakmai zsűri dönt. A fotózások a következő hetekben is zajlanak, ahogy a jelentkezési határidő is tart még április 21-ig. Irány a tunderszepek.hu!