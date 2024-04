Az Új Néplap és a Szoljon.hu hírportál által meghirdetett Tündérszépek szépségverseny regionális fordulója már hetek óta zajlik. Minden nap bemutatunk egy-egy hölgyet, közülük a legtöbben a dobogó legfelső fokára vágynak, hogy továbbjuthassanak az őszi, országos döntőbe és személyesen mutatkozzanak be a zsűri előtt.

Mitől lesz valaki a legszebb? – olvasóinkat kérdezzük

Forrás: Shutterstock.com

Ki így, ki úgy vélekedik a szépségről. Míg valakinek a külső, addig akadnak, akiknek inkább a kisugárzás a fontosabb. Most annak járunk utána, olvasóink, hogyan vélekednek erről, így szavazásra bocsátjuk a kérdést, hogy mitől is lesz valaki a legszebb? Online felületeinken: a Szoljon.hu hírportálon, Instagram és Facebook oldalunkon is várjuk véleményüket!