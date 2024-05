Egy kert legyen szép és hasznos. Ezt vallotta Bálint gazda és ezt vallja az elismert kertművelő követője, Jászné Polgár Mária is. A mezőtúri hölgy és családja egy igazi mesekertet gondoznak, melyben a csodálatos virágok mellett haszon- és gyógynövények is vannak szép számmal. Ahogy a tulajdonos hölgy mondja: ilyenkor májusban a legszebb a kert.

A család egy része (balra Jászné Mária) a mesekert pipacstengerében

Forrás: Beküldött fotó

– Rengeteg vadvirágunk van: pipacs, búzavirág, szarkaláb. A pipacsok a gyerekkoromat idézik, amikor a búzamezőkön rengeteget lehetett látni belőle. Ezért természetesen meghagytuk a kertben, és nap mint nap megcsodáljuk – mutatja Mária, aki elárulja, természetesen a szemet gyönyörködtető növények mellett vannak haszonnövényeik is. – Növénytársítást alkalmazunk, ezek segítik egymás növekedését. Gyógynövényekből sincs hiány: a máriatövistől a körömvirágig minden megtalálható. Vetésforgót alkalmazunk, a „tél alá vetés” nálunk remekül bevált, így vetettük a mákot, a hagymát és a salátát. Vegyszert nem használunk, esővízzel öntözünk és komposztálunk – magyarázza a kertjük titkát a nyugdíjas hölgy.

Mária aztán a hasznosításról is szívesen mesél. – Mindent hasznosítunk, a cirokmag és a napraforgómag télen a madarak elesége lesz, a már nem használt agyagcserepek díszítik a kertünket. A kivágott tőke gyíknapozó lett, a levágott gallyakból pedig babsátrat készítettünk. A százéves falétránkat már életveszélyes használni, de a kolbásztök boldogan felfutott rá és méteresre megnőtt – sorolja a jobbnál jobb megoldásokat.

Nyugodt hangulatot áraszt a mezőtúri család kertje

Forrás: Beküldött fotó

– Egyébként a kert gyerekbarát, nagyon sok óvodás járt már nálunk, nagy örömünkre. Na meg persze madárbarát is: van etető, itató, odúnk is. És évek óta jó szolgálatot tett: a darázshotel, a sünszálloda és a katicabogár ház is – mutatja mosolyogva.

Valóban egy igazi csodavilág ez a kert.

És erről a tulajdonosainak már „papírjuk is van", a Magyarország legszebb konyhakertjei programban ugyanis már többször sikert értek el.

– Tizenegy éve veszünk részt „A legszebb konyhakertek” programban. A városi első helyezést többször „elhoztuk" már, 2019-ben országos díjat kaptunk. Idén is pályázunk. Az idei év kiemelt témája: a növényi sokféleség éve. Igyekeztünk minél több zöldséget, fűszert, gyógynövényt ültetni a kertbe, hogy minél színesebb legyen. A férjemmel és öt kis unokánkkal szorgoskodunk ezen – mesélte immár büszke nagymamaként.

Saját születésnapján gyermekeit és unokáit ünnepli

A hétvégén gyereknap lesz, ami idén dupla „ünnep" Jászné Polgár Mária számára.

– Május 26-a szép nap számomra, hiszen ezen a napon születtem. Most vasárnap kettős ünnepet ünneplünk: születésnap és gyereknap. Hálás vagyok a jó istennek, mert három felnőtt lányunk öt unokával ajándékozott meg bennünket. Nincs ennél nagyobb öröm, mindannyian okosak, értelmesek, nagyon szeretjük őket – mondta büszkén és szeretettel Mária.