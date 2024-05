Tündérszépek 1 órája

Megtudtuk, olvasóink kit tartanak szépnek

Olvasóink többsége a szépség megítélésénél külső és belső értékeket is szem előtt tart. Online felületeinken: a Szoljon.hu hírportálon, TikTokon, valamint Instagram és Facebook oldalunkon is vártuk a véleményeket arra kérdésre, hogy mitől lesz valaki a legszebb. Most összesítettük a válaszokat.

Pakainé Pusztai Nóra Pakainé Pusztai Nóra

Olvasóink véleményét kértük ki a szépségről. Az elmúlt héten szavazást indítottunk, az Új Néplap és a Szoljon.hu hírportál által meghirdetett Tündérszépek szépségverseny kapcsán azt kérdeztük, mitől lesz valaki a legszebb. Olvasóink a szépségről szavaztak

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com Napról-napra mutatjuk be azokat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élő, vagy itt tanuló hölgyeket, akik jelentkeztek a megméretésre. Fürdőruhában, elegáns és sportos szettben kapjuk őket lencsevégre, a portfóliókat olvasóink is végiglapozhatják, sőt szavazhatnak is rájuk. Online felületeinken: a Szoljon.hu hírportálon, TikTokon, Instagram és Facebook oldalunkon vártuk a véleményeket arra a kérdésre, hogy mitől a legszebb valaki. Hírportálunk olvasóinak 50 százaléka szerint a személyiség és a kinézet egyaránt fontos a szépség megítélésénél. Mindössze 10 százalék kattintott arra a lehetőségre, hogy a személyiség a meghatározó. A többiek természetesen a kinézetet részesítették előnyben. A TikTokon a válaszadók 67 százaléka nyomott arra a lehetőségre, hogy a belbecs jelentősebb, mint a külcsíny. Ezek az arányok az Instagramon elbillentek, az olvasók döntő többsége nem tudott választani a külső és belső értékek közül, mindkettőt fontosnak tartják. Csak a szavazók 20 százaléka kattintott a külcsínyre. Az arányok hasonlóak voltak Facebook felületünkön is. Instagram követőink többsége szerint a külső és a belső egyaránt fontos

Forrás: Instagram.com/Szoljon.hu Reprezentatívnak nem mondható felmérésünkből kiderült, hogy a szépség megítélése a legtöbb esetben nem lehet csak egy szempont mérlegelésének az eredménye. Még mindig lehet jelentkezni! Bár már igencsak a végső hajrá felé közelítünk, de még mindig lehet jelentkezni a Tündérszépek szépségversenyünkre. Olyan 18 és 35 év közötti hölgyeket várunk, akik Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élnek vagy itt laknak. A regionális fordulóban Nógrád és Heves vármegye szépségeivel méretik meg magukat a jászkunsági versenyzők.

