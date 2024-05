– Mi motiválta arra, hogy megírja ezt a könyvet?

Ujlaki Csaba nemrég megjelent könyvével, A világűr titkaival

– Felkérést kaptam egy könyvkiadótól, hogy kezdő, amatőr csillagászoknak készítsek egy könyvecskét a csillagképekről. Ebből indultunk ki, végül a könyv több lett ennél. A bevezető után az eleje és a vége kérdés-felelek formában nyújt ismereteket, a középső részben pedig a különböző csillagképek ábrája és leírása található meg. Alapfokon adja át azokat az ismereteket, melyek egy amatőr csillagászt érdekelhetnek.

– Mikor kezdte el írni, és meddig készült?

– Már régebben elkezdtem, de néhány évig a fiókban hevert. Aztán most újra elővettük, leporoltuk, és nemrég öntöttük végleges formába. A könyvkiadó találta ki a formátumát, azt, hogy könnyen forgatható, és hordozható legyen, ezért egy kis zsebkönyvben gondolkodtunk. A tartalom menet közben is alakult, húzni is kellett belőle, mert adott volt a terjedelem. Képeket, ábrákat is kellett válogatni, így összességében a végső formáját 3 hónap alatt érte el.

– Mi volt a legnehezebb ebben a munkában?

– A legnehezebb volt azt a vezérfonalat megtalálni, hogy mire fűzzem fel a történetet. Emellett a csillagképekről úgy összeállítani a rövid információkat, hogy az tartalmas legyen, mégse legyen hosszú. Bemutattam a déli égbolt csillagképeit is, melyeket innen, Magyarországról nem látunk, de ezt mindig jelzem a szövegben, hogy az adott csillagkép itthonról látható-e, avagy sem. Illetve, ha valakinek van egy távcsöve, a szövegben az is szerepel, hogy mit érdemes abban a csillagképben megkeresni.

– Számomra interaktívnak hat ez a könyv. Ez szándékosan van így?

– Igen, ennek is szántuk. Éppen ezért zsebkönyv, ugyanis ki lehet vinni a csillagos égbolt alá, és beazonosítani a segítségével a különböző csillagképeket. Vannak olyanok, melyeket évszaktól függően, de olyanok is, melyeket évszakoktól függetlenül látunk. Ezeket a kötet segítségével fel lehet fedezni, és be lehet jelölni, hogy melyiket találtuk meg. Úgy gondoltuk, az azonosítás már egy sikerélményt nyújthat, főleg gyermekek esetében.

– Aki kedvet kapott a könyvhöz, hol juthat hozzá, hol találkozhat vele?

– Lehet már kapni bizonyos könyvesboltokban, a kiadó sátraiban, de a könyvtárak is kaptak már belőle.