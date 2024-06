– Nem kell mindig nagy dolgokra gondolni, elég ha a szemünk elé táruló látványosságokban tudunk gyönyörködni: ha egy felbukkan egy muréna, egy kardhal, egy krokodilhal, vagy látunk valami szép kis élőlényt. Saját közegükben nem tekintenek minket ellenségnek, mondhatni, szeretnek minket, a közel jönnek, kíváncsiak ránk, úgy mennek el mellettünk, mintha együtt élnénk velük. És ez igaz talán még a cápákra is, melyekkel azért volt már pár kalandos élményem. De ennek ellenére azt mondom, hogy maga a merülés nagyszerű dolog, megismerni a lenti világot felér egy csodával. Vigyázni a többiekre, ügyelni, hogy rendben menjen minden, az nem kis felelősség, de ha teljesítettük, amit elterveztünk baj nélkül, és túl vagyunk a merülésen, az nagyon jóleső érzés, arra azt mondhatjuk, hogy „jó mulatság, férfimunka volt” – foglalta össze hírportálunknak dr. Lits József, miért is imádja még évtizedek után is a búvárkalandokat.

Dr. Lits József (elöl) már gyakorlott búvár, eddigi merülései bővelkedtek búvárkalandokban

Fotó: Beküldött

Múlt héten a legutóbbi Vörös-tengeri búvártúráján, Egyiptomban, Marsa Shagránál megvolt az 1300-adik merülése is.

Meghatódott a köszöntéstől a számos búvárkalandot átélt csapattag

– Nem számítottam rá, hogy a többiek bármire is készülnek, mert az 1200-adik alkalomra pár éve már megleptek. Gondoltam, legfeljebb meghúzzák a fülemet. De amikor a déli zátony felé merültünk – én vezettem a csapatot – jelezték, hogy lassabban haladjak. De én igazából nem tudok annyira lassan merülni, rutinosan odafigyelek a többiekre, nézegetem az élővilágot, ellenőrzöm a levegő fogyasztást. Nagy élmény volt persze most is a víz alatti világ. Tizenöt-húsz méterről jöttünk fölfelé, és már mentünk volna a kikötő felé, mikor egyik barátom odajött. Nem is értettem, mit piszkál ott a víz alatt. De csináltam egy kört, és amikor lenéztem, meghatódtam. Négy-öt méterre tőlem elhalt kagylók héjából kirakva jó méteres számokkal ki volt rakva a fenéken, hogy 1300. Akkor hirtelen nem is kaptam levegőt, ez persze csak jelképesen értendő. A többiek odajöttek hozzám, gratuláltak, átöleltek. Jó, hogy vízben voltunk, nem is tudtam volna ott mit mondani a meghatottságtól – idézte fel a meghazó pillanatokat dr. Lits József.