– Amilyen könnyűnek hangzik, akkora kihívás lehet. Mindez nem mélyíti tovább a szakadékokat?

– Jó lenne, ha a nem a baba feje felett „borulna a bili.” Még ha szakember segítségére van is szükség. Ami egyáltalán nem a gyengeség jele. Ez is régi minta. „Mi mindent megoldunk!” Pedig egy ponton túl, ez nem biztos, hogy sikerül. Beszélni kell. Mondani. Őszintének lenni, de nem bántónak. Persze vékony a határvonal. Magam is megküzdöttem ezeket a köröket, például az anyukámmal. Voltak sértődések ez tény, de hála istennek mi kibeszélős család vagyunk.

– Sikerült együtt szintet lépni?

– Úgy hiszem igen. Sok minden letisztult bennünk, körülöttünk. Képes voltam megszakítani olyan régről hozott mintákat, amelyeket az anyukám, de még a nagymamám is nyögött. Azt a fajta teljesítménycentrikusságot, amit sok generáció óta cipelt ez a család én már nem adtam tovább a gyermekeimnek. Persze voltak elvárásaim, de nem frusztráltam őket ezekkel, nem érezték magukat bukott embernek előttem, ha valami nem sikerült. Amiatt hogy ezáltal felszabadítottam őket,

sokkal kevésbé lettek szorongó emberek, mint mondjuk én. És erre rohadt büszke vagyok!

Ezt jól csináltam. De korántsem jelenti, hogy mindent kipipálhatok. Mindig van min dolgozni. Például a férjemmel, mi gyakran beszélünk tiszteletlenül egymással, a gyerek előtt is és ez hiba. A női-férfi, anya-apa kommunikáció is egy minta, nagyon nem mindegy, hogy mit adunk tovább.

– Sok mindennel és mindenkivel foglalkozik. Hogyan szokott kikapcsolódni, feltöltődni?

– Olvasok. Engem ez képes teljesen „lefűzni.” Leheveredni egy jó könyvvel. Bezárom a háló ajtaját és olvasok. Leginkább kortárs magyar irodalmat. De szeretek lógni a lányommal, és utazni is, azt meg családilag.