Kertbarát ad kiváló tanácsokat álomkertünk kialakításához, a szolnoki Papp Károly személyében

A növényeknek, a kertnek lelke van. Ezt vallja a szolnoki kertbarát, Papp Károly is, aki megannyi praktikát és módszert kipróbált az évek alatt, amelyekkel szebbé és egészségesebbé varázsolhatja növényeit. Számos vegyszer lehet jó barát a kertben, de nélkülük is gondozhatunk egészséges, jól termő növényeket. Ráadásul az egyes fajok még segítik is egymást a védekezésben, ha tudjuk, mit, mivel ültessünk párba.

Papp Károly jó pár éve tesz-vesz a kertben, emellett egy gazdászboltban dolgozik, így sokrétű tudással bír a növények gondozását illetően. A szolnoki kertbarát úgy tapasztalja, manapság egyre többen fordulnak „vissza” a természethez, a kertműveléshez és nagy örömök forrását találják meg „odakint.”Mégis, hol érdemes kezdeni? És mikor? A szolnoki kertbarát, Papp Károly hiszi és vallja, hogy a kertnek is lelke van

Fotó: Kiss Ádám – Amennyiben konyhakerti növényben gondolkodnak, azzal talán már kicsit elkéstek. Mondjuk abban az esetben ha magról akartak mondjuk paprikát, paradicsomot nevelni. A vetést január, februárban el kell kezdeni, hogy az abból nevelkedett növényeket áprilisban, májusban kiültessék – magyarázta a kertbarát. Persze a palántával talán még próbálkozhatnak. Papp Károly hozzátette, bármelyik megoldást válasszuk is, ha ügyesek vagyunk, július végére közel azonos eredményben bízhatunk, mindkét esetben. Ahány ház, annyi szokás, ami bizony a kertekre is igaz. Ráadásul mindenki másképpen „csinálja”. – Egy biztos, az élősködők és a különféle betegségek biztosan felütik a fejüket, akármilyen alaposak vagyunk. Ez viszont alapvetően rendben van, ők is a természet részei. Védekezni lehet, de valahol meg kell találni az egyensúlyt – magyarázta Papp Károly. Hozzátetette, jó ideje változóban van például a különféle vegyszerek használata, vagy inkább elhagyása. Tapasztalatai szerint az ökogazdálkodás irányába mozdulunk, ami sok szempontból pozitív. – Ennek ellenére azt mondom, nem baj, ha valaki tart otthon permetszert mondjuk levéltetű és lisztharmat ellen. Magam is alkalmazok időnként bizonyos szereket – magyarázta. Majd elmesélte, hogy ő maga mi tapasztalt, amikor a „betolakodók” jelenléte ellenére, vegyszer nélkül a természetre bízta a megoldást. – Az almafát meglepték a molyok, de a permetezés valahogy elmaradt. Ő megérezhette ezt és elkezdett védekezni, eldobálta a kukacos gyümölcsöket, szépen megtisztította saját magát. Végül csak az egészséges almák maradtak rajta, gyönyörű darabokat termett. Hát ilyen is van – mondta mosolyogva. Hozzátette, a növények igenis képesek reagálni az őket ért hatásokra, csak sokkal hosszabb a reakció idejük, Károly szerint nagyjából három hónap.

– Kicsit megfigyelővé kell válni a növényeink között. Na meg gyűjteni a tudást és tapasztalatokat. Ha valaki például kertet tervez telepíteni, járjon utána mit mivel érdemes. Létezik egy csodálatos könyv is, amelyet egy apáca írt, öngyógyító kert címmel. Nagyon ajánlom – magyarázta. Tehát ha valaki például büdöskét ültet a növényei közelébe, egy darabig nem kell féltenie őket a poloskáktól. A gyümölcsfák hálásak lesznek ha sarkantyúkát kapnak szomszédnak, ahogyan a levéltetvek is. – Sokféle megoldás létezik, kutatni és persze próbálkozni kell. Hiszen ezért csináljuk. A növények pedig mindig meghálálják a gondoskodást – mondta a kertbarát. Ha további praktikákra is kíváncsi, hallgassa meg a teljes podcastet a Szoljon.hu oldalán!