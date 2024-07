Idén 95 éves, ebből az alkalomból köszöntötte születésnapján Gődér Józsefnét a napokban a törökszentmiklósi önkormányzat. Anna néni 1929. július 17-én földműves szülők gyermekeként Szolnokon látta meg a napvilágot.

Fotó: Beküldött / Forrás: Markót Imre Facebook-oldala

Nem tétlenkedik: 95 évesen is mos, főz és takarít

Bartában tanult és nőtt fel 2 fiútestvérével, a tanyasi gyermekkor évei alatt tanulta meg a kétkezi munka becsületét. 1947-ben ment férjhez és házasságából 3 gyermeke, 2 fia és egy lánya született, akik ma is szeretettel veszik őt körül. Az 1956-os forradalmi időszakot az értük való aggódással élték meg. 1965-ben a surjányi baromfi telepen helyezkedett el. Második férjével 1965. novemberében esküdtek meg és Törökszentmiklóson megvették azt a házat, ahol ma is él. Dolgozott az Ezerjó, majd a Gépgyár konyhájában is. Férje 2015-ben hunyt el 50 év házasság után.

Gődér Józsefné 95 éves kora ellenére ma is ellátja magát, minden napra beosztja, hogy mikor takarít, mos, főz. A kertjében lévő szőlőlugas és a gyönyörű virágok is a keze munkáját dicsérik.

Gyermekei mindenben segítik, 8 unokája, 9 dédunokája, és 3 ükunokája van. A hosszú élet titka szerinte a munka, elmondása szerint folyamatos mozgásban kell lenni, nem szabad tétlenkedni.