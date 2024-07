Citromízű banán valószínűleg nem terem Bálint Boglárka és Hoksári Tamás kertjében Tószegen, de citromízű citrom és banánízű banán minden bizonnyal igen. A vízpart közelében lévő, a zöld ötven árnyalatában pompázó kertben ugyanis az alma-, a szilva-, a barack- és a cseresznyefák mellett citromfa és banánpálma is pompázik. Sőt azok már teremnek is. De nemcsak ezek árulkodnak a mediterrán hangulatról, a területen szinte megszámlálhatatlan egzotikus növény virul. Ám mielőtt banánszüretbe kezdünk, tudjuk meg, hogyan alakult ki ez a tengerpartot idéző csodakert, a Chill Out Garden az Alföld közepén.

A tószegi Chill Out Garden mediterrán hangulatot áraszt. A két tulajdonos, Bálint Boglárka és Hoksári Tamás odaadóan gondozza, ápolja, szépíti a területet

Egy évtizede gyarapszik a kert növényállománya

– Tíz évvel ezelőtt a nővéremékkel Bulgáriában jártunk. Ott láttam először testközelből pálmákat. Valahogy magával ragadtak ezek a növények. Amikor hazajöttünk, azon gondolkodtam, hogyan tudnék a saját kertünkbe pálmákat telepíteni. Ekkor vettem meg az első három Phoenix pálmát. Azok közül egy már nincs meg, de a másik kettő azóta is él és virul nálunk – mutatta meg ottjártunkkor Hoksári Tamás a házuk előtt álló növényeket. Nos, mint mondta, valahogy így kezdődött.

S onnantól kezdve nem volt megállás. – Bármerre jártam, s láttam, hogy valaki pálmát árul, megálltam, érdeklődtem. Elkezdtem utána olvasgatni, mik a növények tűréshatára, mennyire bírják a hideget, a szárazságot – mesélte tovább Tamás. És aztán, mint kiderült: párját, Boglárkát is magával ragadták ezek a növények.

– És egyre több növényt szereztünk be, találtunk egy megbízható kertészetet, ahonnan beszerezzük azokat. Különböző pálmafélék, nagyon sok leander, agavék találhatók a kertben. Persze vannak klasszikus virágaink és növényeink is, így például muskátlik, meg tuják és fenyőfák – vette át a szót, s mutatta sorban a növényeket Boglárka.