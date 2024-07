– Ön évtizedekkel ezelőtt energikus fiatal emberként érkezett Szolnokra. A mi városunk volt az első szolgálati helye?

– Nem, már a harmadik volt. A püspök úr 1989. szeptember elsejével nevezett ki ide szervező lelkésznek, a mi szóhasználatunk szerinti szórvány területre, ahol alig éltek görögkatolikusok. Itt azt láttam, hogy a belvárosban minden egyháznak van temploma, református, evangélikus, római katolikus, az utóbbiból több is, de a körülbelül tizenhatezer fős Széchenyi-lakótelepen nem volt jelen egyik történelmi egyház sem. Akkor éreztem, hogy a mi felelősségünk ott templomot emelni. Először a római katolikus testvérektől használatra megkaptuk a Partos kápolnát, s mivel nem volt hol laknom, egy évig Budapestről jártam Szolnokra.

Jaczkó György parókus

Utána az önkormányzattól kaptunk egy szolgálati lakást a Széchenyi-lakótelepen, majd ezt követte 1992-ben ugyanabban a városrészben a megyei önkormányzattól kapott templomtelek. Ott egy kis fabarakk lett az első állandó helyünk, ahol 1993 pünkösdjén tartottuk az első misét. Közben már terveztünk egy templomot is, és addigra összerázódott a kis közösségünk is. Ezalatt a Partos Kápolnában is szolgáltam, hiszen a híveink közül is többen jártak ide. Természetesen jöttek római katolikus testvérek is, mert az övék volt az épület. A Széchenyi lakótelepi templomunkat 2002-ben szentelhettük fel, utána a kápolnába visszajöttek a római katolikus testvérek, én pedig Szolnok és Cegléd mellett a megyében több helyen is miséztem, mivel a szolgálati helyem és a joghatósági területünk Jász-Nagykun-Szolnok megye és Pest megyéből Cegléd, Abony-Nagykőrös térsége volt.

– Hogy tudta azt a rendkívül heterogén közeget összefogni, ahol mindenki betelepült ember volt? A Széchenyi-lakóteleppel valójában nem egy missziós területet kapott?

– Ez nagyon érdekes dolog volt, mert azt nem tanultuk a teológián, hogy mit jelent a szórvány pasztoráció. Kezdetben karácsonyi műsort csináltunk élő betlehemmel, amikor a lakótelep egyik végéről indultunk egy csacsival. Úgy érkeztünk az akkori fatemplomunkhoz, ahol énekeltünk és együtt imádkoztunk. Utána minden évben vittünk oda bárányt, bocit, ezzel kedveskedtünk a gyerekeknek. Ez is vonzotta az embereket, s amikor fölállítottuk a kis fatemplomot elterjedt a híre, hogy itt szokott mise lenni. Idejöttek, akik imádkozni akartak velünk. Emellett én is igyekeztem a város életében részt venni. A mozgássérültektől kezdve sok helyen dolgoztam, részt vettem a szociális munkában, jártam a kórházakba. Hamar István református lelkipásztorral együtt kerestük fel a börtönt is, ahol akkor még nem volt börtönlelkészség. Közben kedves kikapcsolódásomként ott volt a futball, megcsináltuk az első Szent György napi focikupát, amikor a rendőrökkel, tűzoltókkal, a város lakóival futballoztunk. Ezek mind szép dolgok voltak, és természetes volt, hogy közben kiderült, én vagyok a görögkatolikus pap.