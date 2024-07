Különleges élményt ígér a szabadtéri mozi. A vetítés kezdete sötétedéskor, 20.30 körül várható – írták a szervezők a közösségi oldalon.

Szabadtéri mozi várja a kikapcsolódni vágyókat a jászberényi Kapitány Kertben

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Kedvezőtlen időjárás esetén elmarad a szabadtéri mozi vetítése

Természetesen korábban is lehet érkezni, a természet lágy ölelésében halk tücsökciripelés és békabrekegés várja az érdeklődőket. A szabad ég alatt a Nagypapa hadművelet című amerikai vígjátékot vetítik. A helyszínen büfé is üzemel majd, de finomságokkal feltöltött piknik kosárral is lehet gondoskodni a nassolnivalóról. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy esős idő esetén a vetítés elmarad, ezért kérik, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az időjárás várható alakulásáról.