– Ne várjunk nagyon sűrű meteorzáport, érdemes türelmesen kémlelni az eget – tette hozzá a csillagász.

Egy országos rendezvény részeként is csodálhatjuk a Perseidákat

Idén is megrendezik az Egy Hét a Csillagok Alatt című programsorozatot augusztus 9-e és 17-e között, melyhez országszerte csatlakoznak csillagászok, bemutató csillagvizsgálók, így a szolnoki TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló is.

– Két hétvége is szerepel a programsorozatban, pénteki és szombati napokon mi is rendezünk előadásokat, bemutatókat a 24 emeletes toronyházban. ennek keretében figyeljük majd meg a meteorhullást, lesz távcsöves megfigyelés is, tulajdonképpen nyílt napokat tartunk. A programjaink ingyenesek, de a korlátozott befogadóképesség miatt regisztrációhoz kötöttek – hangsúlyozta Ujlaki Csaba csillagász, a TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló előadója. Hozzátette, a részletes programot és a regisztrációhoz szükséges emailcímet a csillagvizsgáló közösségi oldalán lehet megtalálni.