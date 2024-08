A szolnoki Lime-flotta mintegy kétszázötven darabos

Fotó: Nagy Balázs

– A szolnoki járműparkban más jellegű eszközök is vannak, azokra természetesen megkötöttük a biztosításokat. Egyébiránt, amennyiben vonatkozna is a szolnoki eszközökre a biztosításkötés, úgy a KGFB-tarifát nem terhelnénk rá a szolgáltatás igénybe vevőire. Tudniillik a Lime már fizet biztosítást, csak az nem kötelező biztosítás-jellegű, sokkal inkább baleset-biztosítás harmadik személy okozta káresemény bekövetkeztekor. Szolnokon a Lime-ok július közepe után is a korábbi rendszerben működnek – tette hozzá Irmai Krisztián.