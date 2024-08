– Dénes atya hivatalos kiküldetésben járt Kanadában, vagy egyben magánlátogatás is volt a részéről?

– Mindkettő. Calgaryban a külföldi magyarok körében végeztem lelkipásztori munkát, ahol nincsen magyar nyelvű szolgálat, így a Magyar Püspöki Konferencia fedezte az útiköltségemet, intézte a hivatalos formaságokat, az ottani misézési engedélyemet.

A külhoni szolgálat alatt tartott egyik vasárnapi szentmise után Calgaryban Bata Ervinnel és családjával

Forrás: Beküldött fotó

– Ugyanakkor személyes kapcsolatokat is ápoltam kint, aminek története akkor kezdődött, amikor 2009 és 2011 között Pilisen voltam plébános. Ott rendszeresen látogattam egy idős házaspárt, Lenthár Kálmánt és a feleségét, később Kálmán bácsit én temettem. Három lányuk közül Lenthár Mária 1982-ben Kanadába ment férjhez Valastyán Lászlóhoz, és Calgaryban élnek. Először 2017-ben látogattam meg őket, amikor Sydney-ben voltam magyar lelkész, és nagy szeretettel fogadtak. Tavalyi magyarországi látogatásukkor újból meghívtak magukhoz. Közben egy Sydney-ben született magyar hölgy, Gerecs Anna, akit ottani szolgálatomból ismertem, férjével, Bata Ervinnel és három gyermekükkel együtt, akik közül a középsőt én kereszteltem, szintén Calgaryba költözött, és ők pedig az idén júniusi cserkésztáborukba hívtak szentmisét tartani. Június 28-án indultam Kanadába, ahol először a Valastyán család fogadott nagy szeretettel, majd másnap a calgaryi magyarok régóta fennálló Szent Erzsébet-templomában találkoztam a Kanadában született cseh származású Hubka atyával, aki, bár nem beszéli a nyelvünket, az ottani magyarok lelkipásztori szolgálatát végzi.

Angolul mondja a szentmisét, közben magyarul hangzik az olvasmány, a szentlecke és az ének.

Örömmel fogadott, angolul együtt miséztem vele, de annak is nagyon örültek a magyarok, hogy teljes magyar nyelvű szentmisét hallhattak három vasárnapon át.

– Dénes atya milyen nyelveken beszél?

– Angolul és németül beszélek, franciául most tanulok. A vendéglátóim elvittek Pigeon Lake-be, Edmonton és Calgary cserkészeinek a negyven-ötven fős táborába, ahol szintén szentmisét mutattam be, és részt vettem a kiscserkészek avatásán, fogadalomtételén. Másnap Edmontonba mentem, a Szent Imre-templomba és Szent Imre magyar egyházközségbe, ahol régebben magyar atyák voltak, de most egy amerikai származású atya a plébánosuk. Fr. Matthew-Anthony Hysell plébános atya társaságában ott találkoztam a helyi közösség huszonöt tagjával, beszélgettünk az életükről. Calgaryba visszatérve rendszeresen miséztem, gyóntattam, áldoztattam, George és Tünde, továbbá László és felesége személyében házassági évfordulósokat áldottam meg a szentmise végén. Szebeni Magdolnával és lányával, Veronikával, továbbá Ildikóval időseket látogattam. Tóth Irénnel a férjét és a nővérét látogattam meg két idősek otthonában.

Közben sok helyre elvittek a szabadidőmben, de számomra az volt a legnagyobb ajándék, hogy ott lehettem és magyarul mondhattam szentmisét.

Utolsó héten egy lelki napot is tartottam nekik két elmélkedéssel, a tékozló fiú történetéről, és a Szentháromság-ikon alapján az imádság lényegéről. Ezen a lelki napon 30-35 magyar vett részt. Nagyon mozgalmas volt ez a tizennyolc napom, hogy lássak is, meg adjak is abból, amit lelki kincsként magammal vittem a szívemben. Örültek és hálásak voltak, hogy ott jártam, marasztaltak, mert nincs magyar papjuk, ahogy sok külföldi közösségben nincs már magyar pap. Ma 15-20 papszentelés van évente, a hazai igényt is nehéz ellátni, így külföldre már alig tud az egyház magyar papot küldeni.