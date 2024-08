– A testnevelésen kívül a matematikát, a történelmet és a természetismeretet szeretem, ami osztályfőnökömnek, Mester Anikónak is köszönhető, mert nagyon jól magyaráz – kezdte Ákos, aki csak a dolgozatok előtti este szokott anyukájával készülni, egyébként önállóan tanul, amit megerősített édesanyja, Pataki-Sebők Andrea is. Na de hogyan jött az úszás, és hogyan lett benne annyira jó, hogy már is kitűzheti a célt: Milák Kristóf nyomdokain szeretne járni?

Ákos nagy becsben tartja a fotót, melyen az olimpiai bajnok úszóval látható. Milák Kristóf nyomdokain szeretne járni, a jövőben ő is szeretne majd rajthoz állni rangos világversenyeken

Fotó: Daróczi Erzsébet

Milák Kristóf nyomdokain: kedvence a pillangó

– Anya kiskoromban vitt el babaúszásra, utána pedig focira jártam, azt nem szerettem annyira, úgyhogy inkább elmentünk Kálmán Éva nénihez, aki akkor Kisújon oktatott, hogy biztonságosan tudjak úszni. Ekkor tetszett meg ez a sport. Első úszóversenyemet 2019-ben nyertem meg, azóta versenyzem – emlékezett vissza a tehetség. – Kedvenc úszásnemem a pillangó, a távok közül pedig a 100-200 méter. A sport segít gondolkodni, precízebb lettem, jobban meg tudom jegyezni a dolgokat. Szeretem csinálni, örömet okoz, nincs bennem semmi kényszer.

Hajnali ötkor kel, de átesik a holtpontokon

– Néha vannak olyan napok, amikor át kell esni a holtponton a hajnali ötórás kelésnél, akkor anyáék rengeteget segítenek. Még iskola előtt járok Mezőtúrra úszóedzésre. Hetente kilenc vizes és két szárazföldi edzésem van. Ha volna időm, kipróbálnám a crossmotorozást, az extrém rollerrel is jó lenne trükköket csinálni, de a jégkorongozás is tetszik – árulta el Ákos.

Édesanyja szerint fiának lételemévé vált az úszás és a versenyzés.

– Sokat köszönhetünk Éva néninek, amikor ő elment Kisújról, bevittük Szolnokra Ákost a Dózsába, ott is több országos versenyen lett érmes. Amikor az edzője elment, rátaláltam a Mezőtúri Úszó és Vízilabda Egyesületre és Csipes Andor edzőre – mondta az édesanya.

Idén is bekerült a Jövő Bajnoki Programba

– Mára száz érmet hozott haza a versenyekről a kisfiam, a férjemmel nagyon büszkék vagyunk rá. Idén is bekerült a Jövő Bajnokai Programba. A regionális országos bajnokságon öt versenyszámban indult, négy aranyérmem és egy ezüst lett a jutalma, a felkészítést köszönjük edzőjének is.