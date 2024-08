Idén is megrendezte szabadidős lovasversenyét a napokban a Táltos Lovas Baráti Kör Egyesület Örményesen. A megméretettetésen összesen 10 lovas egyesület képviseltette magát. A tizenkilenc versenyszámra 132 nevezés érkezett, a házigazda Táltos 20 tanítványa is indult, több kategóriában.

Az örményesi Táltos Lovas Baráti Kör Egyesület győztes csapata hazai pályán is megmutatta tudását, de számos országos bajnokságon is remekelnek évről-évre

Fotó: Beküldött fotó

Szinte minden kategóriában nyert a Táltos Lovas Baráti Kör

– A versenyt családias légkörben tartottuk az örményesi lovardában, egyebek mellett Kisújszállásról, Nyársapátról, Orosházáról, Kecskemétról, Ócsáról és Csemőről is érkeztek versenyzők. Lovasaink nagyon igyekeztek, hiszen hazai pályán voltak, így még nagyobb büszkeség volt nyerni. Nagyon elégedettek vagyunk, hiszen a 19 versenyszámból csak 5-ben nem mi lettünk az elsők, a többiben viszont igen – mondta a versenyről Monokiné Fórizs Beatrix edző, a Táltas Lovas Baráti Kör Egyesület elnöke.

Voltak versenyzők, akik több kategóriában is vitték a kupát

Ügyességi kezdő 10 év alatti versenyszámban Czakó Adél győzött Sárival, 10 év felett pedig Balogh Hanna, Kincsem nevű lovával, ahogy ügyességi kezdő-hiba idő kategóriában is az első helyezést érte el ez a páros. Az ügyességi kezdő-stílus versenyszám első helyén Szili Zara, Herceg nevű lovával, valamint Balogh Hedvig Sári nevű lovával osztozott. Az ügyességi haladó - hiba idő kategóriában Helmeczi Bianka lett a legjobb, Shiva nevű lovával. Az ügyességi nehéz-hiba idő számot Lajter Julianna Lara nyerte Goldival, ahogy a E8 REV-nélküli kategóriát is. Szabó Flóra díjugratás 50-60 cm – hiba idő, illetve stílus katagóriában is vitte a kupát. Monoki Gréta szintén 3 versenyszámban, díjugratás 50-60 cm – ideális idő, díjugratás 60-70 cm – stílus, valamint díjugratás 60-70 cm – ideális idő kategóriában ért el első helyezést Sába, valamint Heidi nevű lovaival.

Szabó Flóra Nyuszi nevű lovával két díjugrató kategóriában is első helyezést ért el

Fotó: Beküldött fotó

Országos bajnokságokon is bizonyítottak már az örményesi lovasok

– Az eredményektől függetlenül egyébként senki nem ment haza üres kézzel, igyekeztünk a befektetett munkát is jutalmazni. Egyesületünk munkáját nagyban segítik a lelkes szülők, akik a verseny ideje alatt is rengeteget dolgoztak – hangsúlyozta az elnök.